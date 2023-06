El jutjat de 1ª instància 2 de Sabadell que instrueix el cas de la mort d'Helena Jubany ha rebut l’informe realitzat sobre la comparativa de l'ADN del segon home investigat per la mort de la jove ha informat que el resultat ha estat negatiu. Aquesta és la segona prova que desvincula Santi Laiglesia de ser acusat de l'assasinat de la jove. Aquest era la parella de la manresana Montse Careta per a qui el jutge va decretar el seu ingrés a presó, on es va treure la vida. El magistrat, un cop practicades totes les diligències acordades, dona trasllat a les parts per si consideren necessària la pràctica d’alguna diligència més.

El febrer passat, en un escrit judicial, el responsable del jutjat de Sabadell que instrueix la causa per aclarir l’homicidi d’aquesta bibliotecària, va ordenar prendre mostres de l’ADN a Laiglesia, a qui la Policia Nacional sempre va considerar sospitós principal de la seva mort, i comparar-les amb les que es van trobar al cos de la víctima i a la seva roba.