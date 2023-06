El fill de l'alcalde i regidor de Sant Jaume de Frontanyà, Nil Anselmo, ha resultat ferit després de ser disparat per un home armat en una masia de Les Llosses (Ripollès). L'atacant, que seria un ocupa, s'ha atrinxerat a la casa al terme de Les Llosses però a tocar de Sant Jaume, després de disparar i ferir Nil Anselmo aquest matí.

L'arrestat els ha rebut a trets i finalment, ha acabat reduït i neutralitzat pels agents del Grup Especial d'Intervencions (GEI) i detingut. També ha resultat ferit de bala i el SEM l'ha evacuat a un centre hospitalari amb helicòpter. Un dels agents del GEI també ha acabat ferit lleu.

S'havia atrinxerat a la casa, a tocar de Sant Jaume de Frontanyà, després de disparar i ferir el fill de l'alcalde -el propietari de la casa- aquest matí. Aquest no està greu però ha rebut diverses perdigonades. Amb tot però, no perilla la seva vida. El SEM l'ha evacuat amb l'helicòpter medicalitzat a l'hospital Parc Taulí de Sabadell.

El motiu de l'agressió amb l'arma de perdigons és un conflicte per la residència entre l'ocupa i els propietaris. Aquest matí el propietari, segons els primers indicis, hi ha anat per recuperar la masia que havia comprat però l'actual ocupant il·legal, l'ha rebut a trets en el marc d'una discussió.

Amenaces de mort

Segons han explicat veïns de Les Llosses a l'ACN, el jove atrinxerat havia de rebre l'ordre de desnonament de la masia pròximament, i ja havia amenaçat al propietari dient-li que el mataria si el feia fora. La masia es troba al límit del municipi de les Llosses, a tocar del terme municipal de Sant Jaume de Frontanyà. L'alcalde de les Llosses, Andreu Llimós ha destacat que fins ara no hi havia hagut mai cap problema en aquesta masia o almenys, que l'ajuntament en tinguin constància.

Els fets han succeït cap a dos quarts de nou del matí i des de llavors els Mossos d'Esquadra havien muntat dispositiu a la zona per intentar que l'home abandonés la casa. Ja que en tot moment s'ha negat a entregar-se i sortir de l'immoble. L'home portava una arma de caça de perdigons i després de fer els trets ràpidament s'ha amagat a dins la casa.

Assalt de la casa

En rebre l'avís, la policia ha activat els agents d'elit del GEI (Grup Especial d'Intervencions) i el Grup de Medicació i Negociació. A lloc també hi ha agents de Seguretat Ciutadana i dels antidisturbis de l'ARRO. Els Mossos d'Esquadra tenen han envoltat la casa. A les dues de la tarda, l'home no responia cap indicació dels Mossos i, per tant, no hi ha negociat. Això ha portat els GEI a assaltar la masia i a intervenir. L'home ha rebut a trets als policies.