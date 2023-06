Què hi ha darrere dels trets que van ferir al regidor de Sant Jaume de Frontanyà?

Una discussió entre veïns va acabar derivant en un intent d'homicidi i un foc creuat d'un d'ells amb la policia. Aquest dimecres dues masies del municipi de Les Llosses van ser escenari d'un episodi de violència armada que va acabar amb tres persones ferides. La primera va ser Nil Anselmo, el regidor i fill de l'alcalde de Sant Jaume de Frontanyà, que va rebre l'impacte de 40 perdigons disparats pel seu veí, el Mustafà. Aquest últim, després de l'atac, es va atrinxerar a casa seva fins que va acabar ferit greu en un foc creuat amb els agents del Grup Especial d'Intervenció (GEI) dels Mossos d'Esquadra. Un dels agents també va resultar ferit lleu.

El conflicte, però, venia de més enllà. El Mustafà, de 30 anys d'edat, en feia més de 20 que vivia a la masia de Les Lloberes de Baix. Ho feia, però, de forma irregular ja que només ho havia acordat verbalment amb els antics propietaris. A més, l'antiga llogatera de la masia de Les Lloberes de Dalt, situada just al costat, li deixava viure allà i li donava electricitat i aigua a canvi de diners o de mantenir la casa en condicions, segons han explicat alguns veïns a Regió7.

Fa uns 2 o 3 anys, però, la situació va canviar. La propietat de les dues masies va canviar de mans, i els compradors van demanar als antics propietaris que les finques quedessin buides. Així, l'antiga llogatera va marxar i el Mustafà també, però només durant un petit període de temps ja que va acabar tornant. Els nous propietaris van llogar la masia Les Lloberes de Dalt, situada a només uns metres de la d'on vivia el Mustafà, a Nil Anselmo, que hi va començar a viure. L'electricitat i la llum que rebia el Mustafà provenien de la casa d'Anselmo ja que és on vivia l'antiga llogatera que li donava. En el cas de la llum, arribava des d'un cable aeri que connectava les dues cases. Per aquest motiu, fa aproximadament mig any, Anselmo li va dir al Mustafà que mirés d'aconseguir alguna alternativa perquè el cable suposava un perill ja que podia generar algun incendi o causar algun problema.

Li va donar uns mesos perquè ho fes, però després de diversos avisos i veient la seva inacció, Anselmo va acabar desconnectant el cable. El regidor de Sant Jaume, però, li va continuar donant l'aigua. "El meu fill no el volia fer marxar, només no volia tenir aquell cable elèctric perquè era perillós", assegura Manel Anselmo, el pare de la víctima, a aquest diari. En aquest sentit, lamenta que algunes informacions donessin a entendre que el seu fill era el propietari de la casa i que el volia fer fora.

Arrel del conflicte amb el cable, la relació entre Anselmo i el Mustafà va ser complicada. Fins i tot, en alguna ocasio, el Mustafà el va amenaçar de mort, segons ha explicat l'alcalde de Sant Jaume i pare de la víctima que ha assegurat que va anar a la comissaria dels Mossos per denunciar-ho però que li van dir que no valia la pena fer-ho ja que es tractava d'una discussió verbal i no tindria recorregut. En tot cas, assegura que no esperaven que arribés a aquest punt ja que la relació en els últims mesos era inexistent, però no problemàtica.

El conflicte va esclatar aquest dimecres al voltant de 2/4 de 9 del matí quan el Mustafà va disparar a Nil Anselmo amb una escopeta de caça. Anselmo va rebre l'impacte de 40 perdigons, però va quedar ferit lleu ja que el tret es va disparar a una distància considerable. Per altra banda, el Mustafà va acabar a trets amb els Mossos d'Esquadra després d'atrinxerar-se i va rebre l'impacte de 4 bales que el van deixar ferit greu. Va ser traslladat amb helicòpter medicalitzat a l'hospital Vall d'Hebron, on continua ingressat.

Un veí i conegut del Mustafà, explica que l'home de 30 anys "no era mala persona". Sí que tenia una vida particular, ja que vivia a la masia amb el seu hort i algunes cabres i circulava fent autoestop ja que no tenia carnet. També era habitual veure'l a Borredà per fer alguna compra o anar a algun bar. Aquest veí també ha assegurat que el Mustafà feia molt temps que vivia a aquella casa i que, tot i que no tenia un contracte oficial, tenia un acord amb els antics propietaris per viure-hi. De fet, assegura que si no fos per ell, la casa no seguiria en peu. A més, creu que van pressionar-lo perquè abandonés la casa.