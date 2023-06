La policia local de Sant Pol de Mar (Maresme), en col·laboració amb la de Canet de Mar i els Mossos d'Esquadra, va detenir dimecres un home que va irrompre en tren de la línia R1 de Rodalies en estat ebri i amb una destral, segons ha avançat 'el Caso' i han confirmat fonts policials a l'ACN. El detingut, de 34 anys i nacionalitat espanyola, va pujar al tren a Mataró en sentit Calella, passejant-se pel vagons i colpejant el mobiliari del tren amb la destral. La sala operativa de Mossos va alertar les policies locals a les 14.50 h, que van destinar diversos efectius a la parada de Sant Pol per interceptar el comboi.

Allà, un sergent de Canet i diversos agents de Sant Pol van demanar al maquinista que bloquegés les portes del tren per evitar que l'home fugís. En localitzar-lo, van confirmar que estava sota els efectes de l'alcohol però que no duia la destral, donat que havia llançat en una paperera del mateix vago.

La policia va reduir fàcilment l'home, que no va oposar resistència, i el van emmanillar per escorcollar-lo i comprovar que no duia cap altra arma a sobre. Acte seguit, els Mossos, que es van personar també a l'estació, van endur-se el detingut a comissaria.

Fonts policials han detallat a l'ACN que tres testimonis han relatat que l'home esgrimia la destral mentre es passejava pel tren amb actitud intimidatòria. Això va generar, expliquen, "pànic" entre els viatgers, i que van alertar la policia.

Es preveu que el detingut passi entre aquest dijous i divendres a disposició judicial.