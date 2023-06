Una fuita a causa de l'avaria d'una canonada ha anegat l'avinguda Pirelli de Manresa aquesta nit i ha provocat l'entrada d'aigua en un garatge proper al punt de l'incident. Això ha obligat que Bombers hi hagués d'enviar una dotació per treure l'aigua del pàrquing amb una motobomba.

L'afectació ha deixat sense aigua temporalment dos abonats, segons ha confirmat Aigües de Manresa. Tot i estar en una zona pròxima a la carretera, la circulació no s'ha vist interrompuda. Un veí de la zona ha explicat a Regió7 que "han tornat a viure una mala experiència amb Aigües de Manresa" i considera que la canonada ha rebentat "perquè no hi ha voreres a l'avinguda".

Aigües de Manresa ha explicat que aquest matí a 2/4 de 10 ja es treballava per reestablir el servei. La previsió era poder reactivar el subministrament com a molt tard a les 14 h.