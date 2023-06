La Generalitat diu que arribarà fins al final en la investigació de l'accident mortal a la mina de Súria

El director general d’Indústria, Oriol Alcoba, i el subdirector general de Mines i Protecció Radiològica, Eduard Vall, han comparegut avui davant la comissió d’Indústria del Parlament per informar sobre les línies de treball de la direcció general i sobre l’accident de fa tres mesos a la mina de Súria. Alcoba ha assegurat que la Generalitat arribarà fins al final i que no s’aturarà davant de res per aclarir si es van produir negligències o no.

En aquest sentit, Alcoba ha explicat que la Generalitat ha obert un expedient informatiu a l’empresa i que, si certifiquen que hi va haver alguna negligència, s’obrirà un expedient sancionador. Alcoba també ha dit que s’ha requerit a Iberpotash una sèrie d’implementacions de seguretat abans de les previstes per l’empresa a mitjà o llarg termini. En aquest sentit, el director general ha apuntat que «hem de tendir cap al risc zero tot i que som conscients també això no existeix i menys en un entorn difícil com pot ser a 600 metres sota terra, amb temperatura elevada, entre altres». En relació amb això ha assegurat que la sinistralitat a les mines s’ha reduït en els últims anys i que, de fet, a Catalunya és molt més inferior que a la resta d’Espanya. «Hem de continuar treballant per garantir la seguretat dels treballadors», ha dit. Sobre les inspeccions a la mina de Súria, Alcoba ha apuntat que mensualment se’n realitza almenys una i que en l’últim any i mig s’han dut a terme 22 inspeccions a les instal·lacions de Cabanasses. La última es va fer el passat 6 de juny i les anteriors a l’accident es van fer els dies 14 i 22 de febrer.