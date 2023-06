Un home va resultar ferit després de ser atacat per un gos al carrer Santa Llúcia de Manresa aquest dimarts. La Policia Local va explicar que després de rebre l'avís, entorn 2/4 de 12 de la nit, va identificar el propietari de l'animal, que ja no era al lloc on es van produir els fets. Fonts policials no han confirmar si el gos anava lligat en el moment de l'incident.

A banda de diverses dotacions de la Policia Local, va anar-hi una dels Mossos d'Esquadra de paisà. Fonts d'EFE asseguren que el propietari del gos va marxar a casa quan va passar l'incident, sense que hi hagués manera de fer-lo sortir, i posteriorment la policia el va poder identificar. El ferit va ser traslladat amb pronòstic menys greu en una ambulància pel SEM a un centre hospitalari per ser atès a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. La Policia Local ha enviat informació de l'incident al Departament de Salut, que farà les comprovacions censals i de les obligacions de l'animal pertinents. La víctima va presentar denúncia a Mossos d'Esquadra ahir al matí i unes hores després el cos policial va detenir el propietari del gos, que segons la víctima, també l'havia agredit abans a una cama amb un pal. Se l'ha detingut per un delicte de lesions i d'obstrucció a la justícia i avui ha passat a disposició judicial.