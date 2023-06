Un treballador de la mina de Cabanasses de Súria ha resultat ferit aquest dimecres a la tarda en caure-li una pedra d'uns tres quilos a sobre. La mina va haver d'activar el protocol d'emergències i Mossos ha derivat el cas, sense diligències penals, a inspecció de treball. ICL, l'empresa gestora de la mina, ha confirmat l'accident i ha detallat que la galeria no és la mateixa de l'accident mortal del 9 de març.

En aquest cas, el miner va haver de ser traslladat a l'hospital i va ser donat d'alta el mateix dia. L'accident s'ha produït només tres mesos després de la mort de tres geòlegs en caure'ls-hi una part del sostre de gairebé dues tones. Cap d'ells no van ser alertats que el sostre d'on els va caure el llis de carnalita era inestable. Segons les conclusions de l'informe dels Mossos d'Esquadra, 80 minuts abans de l'accident ja havia caigut una roca d'uns 20 quilos just al costat, només a uns 2 metres, d'on van tenir lloc els fets.

L'estudi del cos policial considera que hi va haver una cadena d'errors i negligències que van propiciar el fatal desenllaç dels tres geòlegs, Oscar Molina, Daniel Álvarez i Victoriano Pineda. A l'informe elaborat per l'empresa i beneït per la Generalitat, tal com va avançar aquest diari, ja s'explicava que s'havia produït un despreniment previ. Tanmateix, llavors es va assegurar que la pedra havia caigut a uns 8 metres de distància i que ni tenia relació amb l'accident mortal ni l'havia provocat. Aquesta informació no s'havia comunicat als tres geòlegs traspassats per l'incident.