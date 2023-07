ACN Vallgorguina - Un incendi ha cremat parcialment aquest dissabte al migdia una casa de colònies a Vallgorguina (Vallès Oriental), segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís del foc s'ha rebut a les 12.01 hores a Can Castellar, situada al quilòmetre 13,5 de la C-61. Nou dotacions dels Bombers s'han desplaçat al lloc i han comprovat que la casa de colònies ja estava evacuada –uns 170 nens i monitors d'un casal de la Federació Catalana de Bàsquet- i no hi havia ferits. Les flames han cremat totalment la primera planta i han fet col·lapsar el sostre, però a les 13.05 hores ja s'ha pogut donar l'incendi per estabilitzat. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han enviat dues ambulàncies a la zona, però no hi ha hagut afectats.