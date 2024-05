El conductor d’una motocicleta ha mort en un accident a la C-25 a Sallent

El motorista ferit en un accident a la C-25 aquest divendres al vespre ha mort, segons el Servei Català de Trànsit. Per causes que encara s’estan investigant, un motorista vaa caure a la via al punt quilomètric 144. Com a conseqüència de l’accident, al motorista va ser trasllaadat en helicòpter en estat crític a la Mútua de Terrassa, on vamorir la matinada de dissabte. Es tracta d’un home de 32 anys, J.S.O., veí d’Artés.

En l’accident hi van treballar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 20.18 h.