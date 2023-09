First Dates, un programa per trobar l'amor, va portar a un mèdium (vident) al programa per buscar-li la seva mitja taronja. La seva presentació davant les càmeres, la veritat, que ja va ser estranya perquè es va definir com a mèdium, vident i bruixot de màgia negra. Aquest personatge tenia un rere fons molt obscur i ara està en cerca i captura per la policia.

El 'monjo vident', com ell mateix es definia, gestionava una xarxa de prostitució infantil, en la qual facilitava menors a celebritats de la societat valenciana per tal de mantenir relacions sexuals amb ells. "Suposadament" les persones que sol·licitaven els serveis sexuals no sabien les edats d'aquests nens, nenes o joves, per dir-ho d'alguna manera. Després de mantenir les relacions sexuals, aquesta xarxa de prostitució els amenaça explicant-los la veritat sobre els menors i dient-los que hi havia fotografies de la vetllada que havien passat amb ells o elles. D'aquesta manera els tenien extorsionats, podent aprofitar-se de tot el poder que tenien per fer i aconseguir el que volguessin. El Govern central enterra la reforma de la sedició i incorpora el final de la prostitució Francis Montesinos i cinc persones més ja van ser detingudes per aquest cas, quan el 2022, aquest personatge públic va patir un atac violent al seu domicili, el qual va fer saltar les alarmes. Ara, està en el cas com a víctima i investigat. Tono Sanmartín també va ser enganyat pel 'monjo vident', tot i que, ell no va mantenir cap trobada amb cap menor i deixa clar que no li agraden ni els menors ni els joves. En el seu cas, el van voler extorsionar, però ell es va negar a pagar. Se'l va poder veure sortint de la Fiscalia de Menors de València com a declarant. Com actuava el 'monjo vident' Ell anava a captar a les seves víctimes, prèviament observant l'entorn de les mateixes i així anar-s'hi introduint a poc a poc, fins a arribar a les que li interessaven. Llavors, es guanyava la seva confiança i se'ls acabava emportant a casa seva. Seguidament, buscava les víctimes populars i famoses per poder dur a terme la trama de prostitució amb extorsió, un negoci rodó per guanyar diners per ambdues parts. Aquest personatge té uns 50 anys i va arribar a cohesionar a famosos, reclamant-los fins a mig milió d'euros en alguna ocasió i, famós.