Agents de la Policia Nacional han detingut a València els propietaris d'una funerària i dos dels seus treballadors acusats de vendre cadàvers. Falsificaven documentació per poder retirar els cossos d'hospitals i residències i vendre'ls després a universitats per estudiar-los .

Els ara detinguts cobraven 1.200 euros per cada cadàver. A més, tornaven a facturar per retirar aquests mateixos cossos de la Facultat de Medicina una vegada conclosos els estudis mèdics i, per si faltava alguna cosa, trampejaven per incinerar-los.

Els incineraven al fèretre d'altres difunts

D'aquesta manera, van arribar a facturar 5.040 euros a una universitat per fer 11 incineracions de cossos, que ni tan sols apareixien reflectides a les factures emeses per cap de les incineradores que operen a València. El truc estava en què aprofitaven el desmembrament dels cossos per colar les restes en altres fèretres que sí que serien incinerats per desfer-se dels cadàvers sense pagar per això .

La investigació va començar a principis del 2023 després de tenir coneixement els agents que s'hauria retirat el cadàver d'un mort de la morgue d'un hospital de manera irregular per part d'una funerària determinada, i per això s'haurien realitzat falsificacions al llibre registre del mateix, així com també en la documentació facilitada al Registre Civil.

Es van emportar el cadàver il·legalment

Després de nombroses indagacions, els investigadors van comprovar com dos treballadors d'una funerària, després de falsificar documents, s'haurien apoderat d'un cos que es trobava a la morgue de l'hospital i l'haurien traslladat a una universitat per estudiar-lo en comptes d'haver-li donat sepultura.

El difunt hauria d'haver estat enterrat a la seva localitat de residència en un sepeli de beneficència pagat per l'ajuntament de la dita localitat valenciana, no obstant va ser venut per al seu estudi per gairebé 1.200 euros, sense que cap familiar o amic n'hagués donat consentiment.

A partir d'aquest cas, van saltar les alarmes i la Policia Nacional va decidir aprofundir més la investigació, en sospitar que no es tractava d'un cas únic ni aïllat.

Buscaven estrangers sense familiars

D'aquesta manera, els agents van localitzar un altre cas amb el mateix modus operandi, aquesta vegada el difunt estava ingressat en una residència geriàtrica i pel que sembla, hauria estat el mateix home, tres dies abans de morir, que hauria suposadament autoritzat la donació de la seva cos. Però, òbviament, era un document falsificat.

En aquest cas els investigadors van poder constatar que l'home tenia minvades les seves capacitats mentals, ja que patia un deteriorament cognitiu sever, segons el comunicat de la Prefectura Superior de Policia de València, cosa que no l'hauria permès entendre el que suposava la donació.

A més, aquesta donació va ser signada perquè el cadàver fos remès a una determinada facultat de medicina, sent finalment portat a una altra perquè pagava més diners per aquest, per això, van aconseguir mitjançant engany que personal sanitari firmés el canvi de destinació del cos.

Els investigats buscaven morts que no tinguessin familiars, preferiblement estrangers o que en vida haguessin tingut condicions de vida precàries per fer les irregularitats, ja que així s'asseguraven que no es fes cap seguiment sobre aquestes donacions per part d'algun familiar, cercant així una més impunitat.

Feien una sola incineració i en facturaven diverses

Els agents també van descobrir que hi va haver irregularitats en les incineracions dels cossos que havien estat suposadament donats a la ciència. Un cop les universitats finalitzaven els estudis amb aquests, la llei obliga que se'n facin càrrec de la incineració. I aquí tornava a entrar la funerària, que acordava encarregar-se del procés.

De fet, la funerària investigada va facturar a una mateixa universitat 5.040 euros per 11 incineracions, que després no apareixien reflectides a les factures emeses per cap de les incineradores autoritzades a València.

Repartien les restes en altres fèretres

Sembla que els investigats aprofitaven la dissecció i desmembrament dels cossos que es produïen dins de l'estudi mèdic per introduir-los als fèretres d'altres difunts , realitzant en una sola incineració la cremació de diversos cadàvers, estalviant-se pagar per elles i alhora facturant-les a la universitat, traient notables beneficis amb aquesta pràctica.

Un cop reunides les proves de tota l'actuació criminal, els agents van detenir els responsables de la funerària investigada, així com dos treballadors de la mateixa com a presumptes autors d'un delicte d'estafa, a més a dos també se'ls imputa un delicte de falsedat documental.