El telèfon de l'Ana va ser manipulat just abans i just després de morir". La família d'Ana Buza, la jove de 19 anys el cos de la qual va aparèixer sense vida darrere de la barana d'una carretera a Carmona (Sevilla), el setembre de 2019, i la mort de la qual s'investiga com a presumpte assassinat de violència de gènere, ha aconseguit que el Jutjat de Violència sobre la Dona número 2 de Sevilla ampliï el temps d'instrucció, de recerca, per poder esclarir què va passar. "Hi ha noves dades i són tan importants", afirma Antonio, pare d'Ana, a CAS OBERT, "que donen peu a una nova línia de recerca". Així ho ha fet constar la família d'Ana en un escrit presentat davant el jutge.

"Després d'un primer examen del contingut del telèfon de l'Ana" -afirma un perit informàtic contractat per la família- s'ha descobert que hi ha "arxius eliminats el mateix dia de la mort d'Ana, instants anteriors i posteriors al tràgic succés". L'informe pericial mostra "que hi ha nombrosos arxius del telèfon que s'han esborrat una setmana després de la seva mort, concretament el dia 13 de setembre de 2019". Aquest informe "destaca l'existència de registres en el telèfon d'Ana altres dies: 16, 18, 23, 24 i 25 de setembre, això és, en dates en les quals el telèfon de la morta encara no havia estat trobat".

Això, a més, "no pot fer-se automàticament" -segons el perit que l'ha analitzat i que està treballant en un informe per traslladar tots els detalls al jutjat-, sinó que s'ha dut a terme de manera intencionada". Qui va ser? Segons l'expert, tot porta a ell. A R.V., qui era la parella d'Ana, qui va assegurar que Ana s'havia llançat del cotxe en marxa, que s'havia suïcidat sense que ell pogués fer res. A l'únic investigat com a presumpte autor de la seva mort pel Jutjat de Violència sobre la dona. L'expert ha trobat connexió del telèfon de R.V. a menys de deu metres del de la jove un dia després de morir.

19 dies sense el terminal

"El mòbil s'analitza perquè jo el trobo, 19 dies després, a 72 metres d'on estava el cadàver d'Ana", explicava Antonio, el seu pare, fa tres mesos a CAS OBERT, el canal d'investigació de Prensa Ibérica. "El cos, el cotxe i el telèfon fan un triangle. Va aparèixer sense funda, qui el va posar allà? La Guàrdia Civil no sap explicar-ho. La mare de l'investigat sembla que sí, i així ho ha atestat en seu judicial a finals d'agost de 2023. Va dir que ella el va trobar al cotxe del seu fill, al qual els agents li van permetre acostar-s'hi, i que li va donar a un guàrdia civil. Si li va donar a un agent, per què apareix tants dies després a terra?". Antonio recelava: "el va tirar l'agent?, el va tirar ella? Qui?".

Esclarir aquesta dada, després de les noves perquisicions familiars, resulta més necessari si cap, perquè l'informe pericial llança que es va manipular durant aquests dies en què ningú sabia on estava el terminal. Respecte a l'ordinador d'Ana, "hi ha coses sorprenents també", diu Antonio. Ja s'està treballant en això. Un informe més.

Diferents experts

Des de 2019, data en la qual el cos d'Ana va aparèixer sense vida, la família ha contractat diversos experts en diferents àrees: criminalistes, forenses, perits en reconstrucció d'accidents, etc. "Cap coneixia l'existència de l'altre, perquè no volíem influir, el nostre objectiu és investigar, no imputar a ningú que sigui innocent", explica Antonio. Tots van coincidir: atropellament.

"Tots van assegurar que la meva filla, per la causa que sigui: una discussió, una baralla... va baixar del cotxe. Va caminar pel voral i ell, en la seva caça i captura, l'atropella intencionadament a una velocitat d'uns 120 quilòmetres per hora". Al principi es va imposar la versió de la seva parella, “s'ha llançat del cotxe en marxa”, ara no. "Es va crear una presumpció de suïcidi sense cap base científica".

"Estranyes circumstàncies"

"La seva filla ha mort en estranyes circumstàncies". Eren les 7.00 hores quan un agent de la Guàrdia Civil va tocar el timbre de casa. El timbre va despertar a Antonio. En pocs minuts va arribar el xoc. Ana Buza, 19 anys, havia estat trobada sense vida al costat de la barana de la carretera. A 60 metres del cos hi havia el cotxe de la seva parella. Ell tenia unes ratllades, res. Tres trucades al 112 van avisar del "succés".

Quilòmetre 511 de l'autovia A-4, pròxim al carril d'entrada a Carmona (Sevilla). Passen uns minuts de les tres de la matinada. L'equip mèdic, en el lloc del succés, va fer un massatge cardíac, no van poder fer res. Ana tornava al costat de la seva parella, R.V., de casa de la mare d'ell. "Havien de passar el cap de setmana allà", apuntava el seu pare, Antonio a CAS OBERT el mes d'octubre passat, "alguna cosa va passar perquè el mateix divendres tornessin".

"Què ha passat?". Va ser la primera pregunta que la família va fer als agents. "En aquest moment la parella de guàrdies civils no va contestar. Es van limitar a dir que havia mort en estranyes circumstàncies", recorda Antonio. La versió oficial, narrada pel noi, parlava de suïcidi: "S'ha tirat". La jove s'hauria llançat del cotxe en marxa. La van donar per bona. Ana, brillant estudiant, lleial, divertida, feliç, sense problema aparent, havia posat fi a la seva vida així?

Quatre versions

Antonio Buza es va personar a la causa. Va descobrir que la jutgessa del jutjat n° 2 de Carmona, encarregat de les recerques, havia tancat el cas en 36 hores. "Vaig accedir, també al que va explicar R.V. en el lloc dels fets. Va donar quatre versions diferents. En la primera va dir que se li havia creuat un animal; tan bon punt es va despistar en mirar enrere, per un soroll". Res quadrava. Els agents de circulació van preguntar per què l'Ana estava fora del cotxe, si no hi havia llunes trencades ni finestres obertes.

"Al lloc del succés, sense saber com, va arribar la mare d'ell. Després de parlar amb ella, això ho posa a l'acta, ell va explicar que Ana havia discutit amb mi per les seves males notes i s'havia suïcidat per això". El curs no havia començat encara. L'anterior, Ana se'l va treure amb matrícules d'honor. "Un agent, que coneixia a la meva filla, va dir que era impossible, que era molt bona estudiant, a batxillerat li van donar l'Excel·lència... Va ser quan ell va dir que la discussió havia estat per diners". Antonio es pregunta "però en aquell lloc no hi havia ningú mitjanament intel·ligent?".

A la família, el dia posterior, R.V. li donaria, afirma Antonio, una cinquena versió: "Ens va dir que en el trajecte es va obrir la porta sola, va caure la motxilla i Ana va caure en intentar agafar-la”.

Cas tancat

El cas estava tancat. L'Ana s'havia suïcidat. No hi havia més. "Ni dos dies li van donar. Sense ni tan sols haver arribat l'informe de Trànsit ni l'informe complet d'autòpsia de la meva filla, el van tancar", lamentava Antonio, i lamenta també avui. La família va fer un recurs. No va servir de res. La jutgessa i el fiscal es van negar a reobrir-lo el setembre de 2019 "perquè, textualment, deia el fiscal, és humanament comprensible que un pare no accepti el suïcidi de la seva filla i busqui culpables en terceres persones".

Antonio va insistir. "L'Audiència Provincial el va reobrir al cap de dos mesos de morir la meva filla perquè hi havia indicis clars de criminalitat i des de llavors no s'ha tancat". Va arrencar la lluita. Després d'un periple judicial “molt dolorós”, la mateixa Audiència Provincial de Sevilla va ordenar, quatre anys després, que la recerca l'assumís el Jutjat de Violència contra la Dona de Sevilla.

"Existeixen raons que justifiquen la fixació d'un nou termini màxim per a la finalització de la present instrucció", ha respost ara el jutge. El temps d'instrucció concloïa aquest dilluns. “Per això interessem que, conforme al que s'estableix en l'article 324 de la LECrim., s'acordi l'ampliació en 6 mesos del termini d'instrucció”.

Una relació tòxica

Amics, família i coneguts, pràcticament tot el poble de Carmona, van acomiadar a la jove trencats. Què ha passat? En la ment de tots, una Ana diferent des que el va conèixer a ell. El seu entorn la dibuixa "aïllada". Parlen de "control", "gelosia" i "prohibicions". Si alguna vegada sortia sense la seva parella, "de sobte ell arribava". Les seves amigues li havien dit que aquesta relació era "tòxica", no era sana. "Pel que sembla, la meva filla ja no tenia Instagram, Whatsapp ni xarxes socials". El control arribava fins i tot a classe. Ell anava a la facultat per comprovar si ella era a l'aula i l'esperava a la porta de classe, observant-la fixament pel vidre , fins que sortís, ha declarat una companya en aquesta fase d'instrucció.

"Dies després de la seva mort", narrava Antonio en aquest diari, "una persona em fa arribar un email". Era de l'Ana, "dirigit a una psicòloga", que havia estat orientadora escolar d'ella. En aquest, la jove demanava ajuda, parlava de gelosia, control, d'episodis de violència amb la seva parella. "El mail el va enviar el març de 2019, sis mesos després la meva filla estava morta".

L'Ana tenia plans, il·lusions, somnis. Acaba de matricular-se a segon de Filosofia. "Tinc moltes ganes de començar", li va dir al seu pare. No va tenir temps. Va morir abans de començar. "Va haver de viure molta por i solitud quan li arrabassaven la vida", lamentaven els seus pares a CAS OBERT. La seva lluita no s'atura. "Demostraré que R.V. ha assassinat a la meva filla". De moment, té sis mesos més.