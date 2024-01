Policia Local i Mossos es reparteixen la vigilància especial al centre de Berga

La Policia Local de Berga ha començat el reforç de la vigilància als carrers del barri vell per fer-los més segurs amb el suport dels Mossos. L'objectiu és incrementar la presència policial cobrint més hores del dia amb una patrulla destinada a la zona per a cada torn. Es tracta d'una de les mesures que es va acordar en una reunió que l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, va celebrar amb els veïns per parlar sobre la "sensació d'inseguretat creixent" en aquesta zona de la ciutat sobretot arran de la baralla que va tenir lloc en una botiga de queviures del carrer Ciutat (o Major) a mitjan gener, quan tres homes van apallissar el responsable del negoci.

Davant d'aquests fets, els veïns van demanar una millora de la seguretat a la zona amb el reforç del patrullatge, una proposta que va aprovar l'alcalde. D'aquesta forma, des de la setmana passada, s'ha intensificat el control en aquest sector de la ciutat. Per dur a terme aquest reforç, la Policia Local treballa en coordinació amb els Mossos d'Esquadra per incrementar els efectius que es destinen a la zona. "La idea és arribar a tenir una vigilància diària al barri en els diferents torns de matí, tarda i nit sense que això afecti la resta de serveis que ens puguin arribar al llarg del dia", explica el cap de la Policia Local a aquest diari.

De fet, la presidenta de l'Associació de Veïns del Carrer Major de Berga, Angelina Vilella, destaca que en els darrers dies ja s'ha notat l'increment de la vigilància policial al barri. "Veiem passar més patrulles tant de la Policia Local com dels Mossos", assegura Viella, que confia que aquest reforç ajudi a reduir l'incivisme a la zona. La berguedana explica que la baralla que es va viure en una de les botigues del carrer Ciutat "va ser la gota que va fer vessar el got". En els darrers mesos, explica que han notificat nous casos d'ocupació il·legal la barri i que han incrementat «els altercats amb crits, insults i amenaces enmig del carrer".

La majoria dels comerciants consultats per aquest diari confirmen "la sensació d'inseguretat creixent" a la zona. La responsable de la joieria i rellotgeria Canals, Lídia Canals, veu amb bons ulls el reforç de la vigilància al barri per tal de contribuir a "tenir un ambient menys conflictiu sobretot quan es fa fosc". De fet, els botiguers coincideixen a dir que és al vespre quan tenen lloc disputes i aldarulls enmig de la via pública que els generen inseguretat. "Quan més convindria reforçar el patrullatge és a l'hora de tancar la botiga, quan ja és fosc i tens més por d'un possible robatori", apunta Ester Huch, al capdavant de la llibreria Huch.

Hi ha comerciants que també comenten que el fet que algunes botigues del barri hagin tancat també reforça aquesta sensació d'inseguretat perquè el carrer es veu més solitari. En aquest sentit, demanen que el reforç policial se centri sobretot en les hores que obren i tanquen la botiga. "El problema d'incivisme que vivim al barri vell també es dona en altres punts de Berga, però la diferència és que aquí els carrers són més foscos i estrets i això afavoreix activitats delinqüencials", posa de manifest Vilella. De fet, entre les demandes que es van traslladar a l'alcalde també hi ha la millora de la il·luminació dels carrers i l'impuls d'una campanya per conscienciar a la ciutadania sobre la importància de tenir cura de la ciutat.

El cap de la Policia Local de Berga afirma que al barri vell de Berga "no hi ha un problema amb l'activitat delinqüencial, però sí que podem parlar d'un increment de l'incivisme". Considera que la baralla va ser "un fet puntual" que pot haver incrementat la sensació d'inseguretat entre els veïns, "però el que més ens trobem en el dia a dia són els incompliments relacionats amb l'ordenança de convivència i això és el que hem de resoldre".