L’amiga de la denunciant de l’agressió sexual de Dani Alves en una discoteca de Barcelona ha assegurat aquest dilluns durant el judici a l'Audiència de Barcelona que des del moment que les va conèixer el futbolista tenia una actitud “bavosa”, i que immediatament després dels fets denunciats la víctima va dir que li havia fet mal en penetrar-la. També ha assegurat que inicialment la seva amiga no volia denunciar els fets perquè pensava que ningú la creuria, i que des d’aleshores no treballa, té ansietat i es mostra “obsessiva” les poques vegades que surt al carrer. La víctima, que ha declarat a porta tancada, ha ratificat els fets denunciats, segons fonts presents a la declaració.

En una declaració d’una mitja hora, i amb algun plor, la testimoni ha declarat que l’actitud d’Alves des del primer moment va ser “bavosa” i que quan l’agressió sexual ja s’hauria produït, la denunciant li va dir immediatament que li havia fet “mal” i que havia ejaculat a l’interior de la vagina.

Quan van entrar a la discoteca, les tres es van quedar a la zona general, des d’on veien la zona VIP. Al cap d’una estona van sortir dos o tres nois mexicans d’un grup de sis o set que eren en un reservat i les van convidar a la seva zona. Hi van anar, i al cap de poca estona un cambrer es va acostar a elles i els va dir que des d’una taula les convidaven a cava. Inicialment van rebutjar-ho, perquè feia poca estona que eren amb els mexicans, però el cambrer va insistir al cap d’una estona i finalment van anar a la taula que els convidava, que era la d’Alves. No coneixien el futbolista, tot i que després van saber qui era ell, i allà es van trobar amb dues noies més.

Quan van saludar un dels homes que havia dempeus, la testimoni ha dit que ja va notar una “actitud bavosa” a l’hora de fer-li els dos petons de salutació, i també en tocar-li l’esquena prop del cul. “No em va agradar l’actitud i me’n vaig anar a l’altre costat de la taula, però no li vaig dir res”, ha dit. La noia ha admès que va ser “egoista” i només va pensar en “sortir” ella de la zona d’influència d’Alves perquè no la toqués més, i no va dir res a les seves altres dues amigues. Al cap d’una estona, la cosina de la víctima li va dir que Alves li havia tocat la vulva, cosa que va confirmar la seva opinió sobre Alves.

En un moment de la nit, el jugador va anar cap a una porta, que no sabia que era un lavabo, i es van quedar les tres noies amb l’amic d’Alves. Al cap de poc hi va entrar la seva amiga, i l’amic d’Alves li va proposar d’entrar també, cosa a la qual ella va dir que no. Aleshores va baixar al lavabo de la zona general de la discoteca. Allà mateix va rebre un missatge de ‘whatsapp’ de la cosina de la víctima dient-li que la seva amiga volia marxar. Immediatament va saber “què havia passat”. Va trobar-se amb les altres dues noies al guarda-roba i l’amiga estava “desconsolada com mai”. “M’ha fet molt mal, m’ha fet molt mal, s’ha corregut dins”, deia la denunciant. Estava nerviosa i totes tres van estar plorant perquè no sabien com reaccionar en aquell moment. “Era com si ella no estigués allà, estava el seu cos com trepitjat”, ha afegit.

La noia ha dit que la seva amiga volia marxar a casa, però ella, que és advocada, va insistir en denunciar els fets, i va aconseguir avisar la seguretat del local, que va activar els Mossos d’Esquadra. La noia deia que no la creurien, però ella la va convèncer per anar a l’Hospital Clínic.

Preguntada per les parts, ha dit que Alves no semblava que estigués gaire perjudicat per l’alcohol i que no recorda haver vist la seva amiga fer-se petons amb el jugador o abraçar-lo. Tampoc recordava haver dit als mossos que van atendre la seva amiga a la discoteca que prèviament s’havien fet petons.

Als dies següents, la noia presumptament agredida seguia sense voler denunciar el cas a la policia, ni explicar-li a ningú, però ella la va convèncer i la va acompanyar a comissaria.

Des d’aleshores, ha explicat, la denunciant està “molt malament”, amb ansietat, quan abans era alegre, ha perdut pes, no es refia de ningú, no treballa i quasi mai surt de casa. De fet, ella hi parla cada dia i l’obliga a sortir de tant en tant, tot i que la víctima ho fa amb desconfiança i pensant tota l’estona de forma “obsessiva” que l’estan seguint o fotografiant. La víctima ha hagut d’anar a teràpia psicològica, i fins i tot al psiquiatra des del moment que es van publicar les imatges d’ella a través de mitjans de comunicació brasilers i les xarxes socials de la mare d’Alves.

La testimoni ha explicat que no ha preguntat gaire a la seva amiga com van passar els fets, però sí que va fer una foto del genoll de la víctima quan eren a l’hospital, on tenia una ferida a causa dels moviments bruscos que li hauria obligat a fer l’exjugador blaugrana.

La noia ha plorat en diversos moments de la seva declaració i ha hagut de parar alguns instants per agafar aire. També ha estat tensa en les respostes a la defensa d’Alves, que juntament amb la presidenta del tribunal li ha retret que no recordés molts dels detalls que li preguntava.

La defensa li ha preguntat si recordava que el porter de la discoteca els digués: “No sé perquè aneu amb aquesta gent, si ja sabeu com són”. Tampoc recordava haver dit a la seva amiga: “Tal com estan les coses, et creuran a tu”.

Prèviament, la declaració de la denunciant ha estat a porta tancada, però fonts presents a la vista han dit que la noia ha ratificat la seva versió dels fets. El tribunal ha fet una pausa per dinar i després serà el torn de la cosina de la víctima i d’altres testimonis que hi havia a la discoteca.