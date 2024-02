L’exfutbolista del Barça Dani Alves ha assegurat aquest dimecres durant el judici a l’Audiència de Barcelona per agressió sexual que la relació amb la denunciant va ser en tot moment consentida. Ha assegurat que ell no és un home “violent” i que en cap moment la noia li va demanar que “parés o que volgués sortir” del bany del reservat del Sutton. De fet, ha dit que tots dos estaven “gaudint” i que no va haver d’insistir gaire a la noia perquè entrés al bany per practicar sexe. També ha assegurat que durant tot aquell dia va beure bastant.

En una declaració de poc menys de vint minuts i responent només a preguntes de la seva advocada, Alves ha mig plorat un parell de cops i ha representat davant del tribunal la postura que van mantenir els dos implicats. Tot i assegurar que va beure molt, ha dit que per suposat que recorda tot el que va passar aquella nit.

Quan ell i el seu amic eren al reservat de la discoteca van arribar-hi la denunciant i les seves dues acompanyants. Ha explicat que van ballar, veure i conversar sense problemes. No va notar que estiguessin incòmodes, com van assegurar les dues noies que acompanyaven la víctima: “Estàvem gaudint tots”. Alves ha dit que creu que les noies sí que sabien que ell era un famós exjugador del Barça, cosa que les tres noies han negat sempre.

A partir d’un moment determinat va començar a ballar més amb la denunciant, apropant-s’hi més, però sempre “amb respecte”. Van apropar les seves zones sexuals i van “perrear”. De fet, ha assegurat que la noia va tocar-li les seves parts íntimes i va notar certa “atracció sexual”. Va ser aleshores quan li va dir que anessin al bany. “No li vaig haver d’insistir”, ha reblat.

Primer va entrar ell, per dissimular, i va estar esperant una estona a dins tot sol. Quan ja pensava que la noia no hi acudiria, anava a sortir i se la va trobar a la porta a punt d’entrar. Just després d’entrar la noia, ha explicat que van començar a petonejar-se. Amb els pantalons abaixats ell es va asseure a la tassa del vàter i la noia li hauria començat a fer una fel·lació. Ha mostrat al tribunal com ell estava assegut amb l’esquena recolzada a la cisterna del vàter i amb les cames obertes mentre la noia li feia la fel·lació. Quan la noia va acabar, es va asseure damunt seu i la va penetrar. Quan anava a ejacular, ha dit, va apartar-la, es va mig aixecar i va ejacular “fora del sexe” de la noia, tot i que la víctima tenia restes de semen a la vagina i les calces.

A preguntes de la seva advocada ha negat rotundament que la noia posés les mans a la pica, on es van trobar empremtes d’ella, ja que la víctima assegura que s’hi va recolzar mentre Alves la penetrava per darrere. També ha negat que la noia li digués que volia que parés, que no volia seguir o que volia marxar. “No li vaig donar cap bufetada, no li vaig estirar els cabells, no la vaig tirar a terra, no sóc violent”, ha assegurat. Tampoc li va dir que ella era la seva “puteta” ni ell li va intentar practicar sexe oral. “En cap moment em va dir res, estàvem gaudint els dos”, ha conclòs.

En sortir del lavabo, va estar una estona més al reservat amb un noi que es volia fer fotos amb ell i després va marxar tot i que sense acomiadar-se de les noies perquè no les va veure, ha assegurat.

Abans i després de la discoteca

Abans d’anar a la discoteca ha explicat que va anar a dinar i sopar amb quatre amics i ell sol es va beure dues ampolles de vi senceres, copes de whisky i després un gintònic a un bar. Va anar en cotxe a la discoteca, però conduint un dels seus amics perquè ell estava perjudicat per l’alcohol. En tornar a casa ha dit que la seva esposa dormia, tot i que aquest dimarts Joana Sanz va assegurar que ella estava desperta.

Va tenir coneixement de la denúncia per la premsa i li “va caure el món al damunt”. Va encarregar a la seva advocada que demanés còpia de l’atestat policial, però no li van donar. També es va presentar voluntàriament el 20 de gener, quan va ser arrestat pels Mossos d’Esquadra.

Sobre la versió diferent donada aquest dimecres i en les seves anteriors declaracions judicials, ha dit que el primer cop que va declarar no volia admetre el coit perquè la seva dona no s’enfadés. La fiscalia, però, ha demanat al tribunal que tingui en compte les tres declaracions judicials, les dues a instrucció i la d’aquest dimecres en el judici.

La víctima diu a un mosso que Alves li havia pegat

Abans de la declaració d’Alves el tribunal i les parts han pogut visionar part de les imatges de les càmeres de seguretat de la discoteca. També s’ha vist la càmera del mosso d’esquadra que va gravar per accident. En la gravació accidental de la càmera unipersonal del mosso s’escolta la conversa entre l’agent i la víctima i la seva amiga. La noia va explicar, entre plors, que Alves l’estava “pegant” i l’havia “tirat a terra”. L’agent li va preguntar si Alves li havia introduït els dits a la vagina, com li havia dit un treballador de la discoteca. L’agent també li va dir que podria haver entrat de forma voluntària al lavabo i després dir que no volia sexe amb Alves.

No obstant, la noia deia que no volia parlar gaire i no volia denunciar. “No vull res”, afegia. La seva amiga es va presentar com a advocada. L’agent va intentar convèncer la jove dient-li que li havien de fer una avaluació forense, tot i que afegia que si no hi havia hagut “molta agressió” no hi hauria “gaire per explorar” i la visita mèdica seria ràpida. La noia es mostrava preocupada pel fet que no sortís el seu nom públicament enlloc, i el policia li garantia que no sortiria de l’àmbit judicial.

La defensa al·lega alcoholèmia

En acabar la declaració d’Alves, la fiscalia i l’acusació particular han mantingut les seves conclusions provisionals i han demanat nou i dotze anys de presó respectivament. La defensa ha demanat l’absolució o, alternativament, un any de presó per la circumstància eximent incompleta d’afectació per culpa de l’alcohol.

A l’inici del seu informe final, la fiscal ha repassat la declaració a porta tancada de la víctima en el judici aquest dilluns i també les contradiccions en les diverses versions donades per Alves i la discordança d’aquestes versions amb altres proves com les empremtes dactilars o les imatges de les càmeres de seguretat.