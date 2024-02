Dues forenses que van visitar la denunciant de Dani Alves per agressió sexual han contraposat aquest dimecres a la tarda les seves conclusions en el judici a l’Audiència de Barcelona. Una psicòloga de l’Institut de Medicina Legal (IMLCFC) conclou que la jove pateix estrès posttraumàtic arran dels fets ocorreguts al lavabo de la discoteca Sutton el 31 de desembre del 2022. En canvi, una psiquiatra contractada per la defensa diu que la noia pot tenir certa ansietat, però que podria estar causada per la pressió mediàtica i a més haver exagerat els símptomes. La psicòloga forense de l’IMLCFC i la psiquiatra s’han discutit amb certa vehemència. Totes dues van entrevistar la jove denunciant el juliol passat.

La visita la va dirigir la psicòloga legal, mentre que la psiquiatra privada només va preguntar al final de tot a la noia si es medicava. A més, la psiquiatra ha criticat que no se li van fer les proves adequades, segons el seu criteri, i que la visita va durar mitja hora, la meitat de la qual va ser per explicar-li a la noia de què es tractarien les proves. Tampoc es van fer preguntes sobre els fets concrets, sinó només sobre les seves seqüeles psicològiques. De fet, el motiu de la visita també va generar una discussió a porta tancada aquell mateix dia i aquest dimecres davant del tribunal: la forense de l’IMLC ha dit que era una visita d’exploració psicològica, però la psiquiatra volia una visita medico-forense.

La noia va explicar als forenses que la van visitar a l’abril que l’agressor parlava portuguès i li havia fet petons al coll, però que quan havia volgut sortir del lavabo ja no la va deixar, i s’ofegava i no podia reaccionar. La noia presentava certa ansietat i fragilitat emocional quan explicava els fets concrets de l’agressió sexual, però feia una explicació ordenada, tot i que amb algunes llacunes de memòria, cosa habitual en casos com aquests. Així, per exemple, no recordava si li havia fet una fel·lació a Alves al final de l’agressió sexual. També deia que patia insomni i que havia deixat de fer moltes coses que anteriorment li agradaven. També mostrava cert sentiment de culpa i vergonya, cosa també habitual en víctimes d’agressió sexual.

Els forenses van concloure que no hi havia cap indici que la noia exagerés o simulés la seva afectació. En canvi, la psiquiatra sí que considera que el diagnòstic d’estrès posttraumàtic pot ser erroni perquè només es basa en la declaració de la noia i podria haver exagerat els símptomes.

Amb els qüestionaris que li van fer van diagnosticar un trastorn per estrès posttraumàtic, però la psiquiatra de la defensa considera que com a màxim tenia un trastorn d’ansietat no especificat. Segons ella, ni en la baixa mèdica de la metgessa de capçalera es concretava el motiu de l’ansietat, cosa que els altres forenses han explicat que és habitual, i més encara si havien passat pocs dies dels fets.

La psiquiatra de part també ha al·legat que la noia no es prenia cap medicació, excepte algun tranquil·litzant de tant en tant i en dosis baixes, i que no seguia cap teràpia psicològica o psiquiàtrica. Sense dubtar del seu “patiment i malestar”, la psiquiatra ha apuntat que aquest també es podia deure a la pressió mediàtica del cas.

Poques lesions per ser una violació

Per la seva banda, un metge forense ha explicat que és molt poc habitual que una dona agredida sexualment no tingui cap lesió interna a la vagina. Segons ell, fins i tot una relació sexual consentida pot generar petites ferides, cosa que no va passar en el cas de la víctima. De fet, ha assegurat que el 80% de les dones violades presenten alguna lesió o dolor en orinar. “Que no hi hagi unes mínimes lesions, em fa pensar que el coit no va ser tant traumàtic”, ha conclòs.

També ha explicat que la ferida que tenia la noia al genoll era en un lateral i que això és poc compatible amb una caiguda, que hauria provocat una ferida a la part frontal i més protuberant de l’articulació. Per això, creu que la lleu abrasió va ser causada per algun fregament.

El consum d’alcohol el va afectar, però no tant

Després han declarat dues psicòlogues contractades per la defensa que van avaluar a l’acusat. Van entrevistar-se amb ell diverses vegades i li van fer passar tests i proves. Segons elles, tenia una esfera afectiva i sexual dins de la normalitat i no tenia cap trastorn o psicopatologia ni cap factor que el predisposés a la violència.

Van analitzar els tiquets del restaurant i el bar de copes on va anar Alves amb els seus amics abans de la discoteca, a més de les imatges de seguretat del Sutton, i han conclòs que va consumir força alcohol, cosa que el podria haver afectat, perquè no estava acostumat a prendre’n. No obstant, a preguntes de l’acusació particular han dit que en tot moment discernia el bé i el mal i sabia què feia, ja que no tenia les capacitats intel·lectuals afectades.