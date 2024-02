Un jutjat penal de Barcelona ha jutjat aquest dimarts un vigilant de seguretat del metro per trencar la cama d’un usuari que havia entrat sense pagar el maig del 2022. L’acusat ha assegurat que ell va respondre a un atac previ del jove, cosa que a les imatges de seguretat no es veu, mentre que el passatger ha explicat que el vigilant el va immobilitzar perquè deia que li havia faltat al respecte i volia marxar. La fiscalia demana nou mesos de presó i l’acusació particular tres anys i mig, amb el mateix temps d’inhabilitació per exercir la professió.

Poc abans de dos quarts de sis de la matinada del diumenge 8 de maig del 2022 l’home posteriorment agredit era amb dos companys de feina amb els quals havia sortit de festa al vestíbul de l’estació de Joanic de la línia 4 del Metro. Tot i portar dos títols de transport per viatjar, cap d’ells va funcionar, al contrari del que havia passat amb els seus acompanyants, que ja eren dins l’estació amb els seus propis bitllets i esperant el seu amic. L’home que ja havia entrat va oferir al seu company el seu propi bitllet per validar al torn d’accés. La dona també li va oferir el seu bitllet i aleshores la cèdula automàtica sí que va accionar l’obertura de les portes. Aleshores el viatger va retornar el bitllet a la seva acompanyant i va accedir a l’estació.

Instants després quatre vigilants de seguretat el van instar a sortir de l’estació i a comprar un altre bitllet. Com que no hi havia treballadors del metro a la zona, el passatger va accedir a sortir fora i a comprar un altre bitllet.

A partir d’aquí les versions de l’acusat i la víctima i els seus acompanyants difereixen força. El vigilant, que va intervenir amb tres vigilants més, ha explicat que l’usuari els va recriminar que li fessin comprar un altre bitllet, el va increpar i fins i tot li va donar un cop. Els quatre vigilants el van encerclar prop de la màquina expenedora de bitllets mentre els dos acompanyants eren a l’altra costat de les màquines validadores.

Segons l’acusat, en un moment determinat, la víctima li hauria fet una “càrrega per darrere” i el va empènyer, segons el vigilant. “No sabia quina intenció tenia”, ha dit, i ell va reaccionar ràpidament girant-se. A les imatges es veu com li va fer una maniobra d’immobilització que va dur el noi a terra d’esquena i ell a sobre bloquejant-li qualsevol moviment. Va ser en aquell moment que se li va trencar la cama. La maniobra li va fracturar el peroné al jove, que va ser operat per col·locar-li una placa de titani, a més d’estar cinc mesos de baixa.

Segons la versió del jove, el vigilant que encapçalava el grup, ara encausat, va dir que el passatger no viatjaria encara que comprés un altre bitllet perquè havia de ser sancionat ja que s’havia “colat a la seva cara”. La víctima va recriminar l’actitud dels vigilants i l’acusat el va anar empenyent fins que el va arraconar contra la paret i la màquina expenedora. A més, també li van fer comentaris “intimidatoris” constants, ha explicat.

L’acusat el va reduir, el va llençar a terra i va deixar caure tot el seu pes sobre la víctima. Quan la víctima i els seus acompanyants es van queixar de les maneres de fer de l’acusat, aquest va dir: “Has tingut sort, podria haver estat molt pitjor si fos un altre”. Tota la seqüència va quedar gravada pel mòbil de la dona, així com les càmeres de seguretat del metro.

Els dos acompanyants de la víctima han corroborat la versió del seu company. La noia ha dit que fins i tot els vigilants li deien que no els gravés. També ha relatat que el jove va ensenyar el bitllet als vigilants i els va explicar que no l’havia pogut validar, però no el van voler escoltar. Ha assegurat que en cap moment el noi els va agredir i que, en canvi, els vigilants, sobretot l’acusat, tenia una actitud “xulesca”. El tercer passatger ha relatat que els vigilants mantenien una actitud “agressiva”, amb comentaris despectius i tractant-lo com un “delinqüent”. A més, van empentar diverses vegades el jove abans de reduir-lo a terra.

Al judici també han declarat dos mossos que van acudir al lloc dels fets quan van ser requerits pels vigilants de seguretat. Els tres companys de feina de l’acusat no han estat citats a declarar com a testimonis. Al final del judici s’han pogut veure els vídeos de les càmeres de seguretat i el de la noia que acompanyava la víctima, i el judici ha quedat vist per a sentència.

La fiscalia demana nou mesos de presó, mentre l’acusació particular acusa el vigilant d’un delicte de lesions i li demana tres anys i mig de presó i el mateix temps d’inhabilitació per exercir de vigilant de seguretat privada. També li demana una indemnització per les seqüeles físiques, psicològiques i laborals, que haurien de pagar inicialment l’asseguradora de Securitas i de TMB o, en segon terme, les dues empreses de serveis.