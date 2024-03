El 70% de l’energia robada a la Catalunya central deriva de plantacions de marihuana

El frau elèctric detectat a la Catalunya central equival al consum anual d'un municipi com Monistrol de Montserrat. És una de les conclusions que s'extreuen de les dades aportades per Endesa sobre energia defraudada, que indiquen que l'any 2023 hi va haver un total de 929 casos a la regió central, amb 25 gigawatts-hora (GWh) defraudats. Del total de casos, només 66 corresponien a plantacions de marihuana, però l'energia robada per al seu manteniment va ser tal (17 GWh) que va representar gairebé el 70% del total d'energia defraudada a la zona, l'equivalent al consum anual d'una població com Casserres.

