Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que va robar en una cafeteria de Martorell. Els fets van tenir lloc el 21 de febrer. En un vídeo difós pel cos policial es pot veure com un home, que duia mascareta i gorra per ocultar la seva identitat, entra en el negoci del municipi. En un moment donat l'atracador va amenaçar una treballadora de l'establiment amb una arma blanca per cometre el robatori.

L'autor dels fets ja ha estat detingut gràcies a les gestions de la investigació, segons ha informat Mossos. Així actuava aquest atracador en una cafeteria de Martorell. Duia una arma blanca per intimidar una treballadora per cometre el robatori. El detenim gràcies a les gestions d’investigació pic.twitter.com/q3Do6supQ7 — Mossos (@mossos) 7 de marzo de 2024