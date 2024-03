Diversos cossos de salvament treballen aquest dissabte a la tarda per localitzar un desaparegut a la costa de Barcelona, entre el Fòrum i l'espigó de Bac de Roda, al costat de la platja de la Mar Bella. Fonts de Salvament Marítim, que lidera el dispositiu, han detallat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que han rebut l'avís a través del telèfon d'emergències 112 que una persona estava fent alguna pràctica de submarinisme sense oxigen al mar i han activat un helicòpter i un vaixell de rescat per trobar-la. No tenen constància que s'hagi denunciat la desaparició de ningú. Al dispositiu també hi treballen els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, la Guàrdia Urbana, els Bombers de la Generalitat i nou dotacions dels Bombers de Barcelona.