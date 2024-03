Els equips d'emergència han reprès aquest diumenge a les vuit del matí la recerca de l'home desaparegut al mar entre el Fòrum i la Mar Bella de Barcelona. El dispositiu està format per efectius de Salvament Marítim, Creu Roja, Guàrdia Civil, Bombers de la Generalitat i de Barcelona, Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra. S'ha ampliat el radi de recerca mar endins –ja que ahir dissabte el corrent marí era molt fort- i entre la zona de Port Fòrum i l'espigó de Bac de Roda. Un trucada al telèfon d'emergències 112 cap a les 14.00 hores va alertar que una persona estava fent alguna pràctica de submarinisme sense oxigen al mar i havia desaparegut enmig del fort onatge. No obstant, no es té constància que s'hagi denunciat la desaparició de ningú.