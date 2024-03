El dispositiu de recerca del desaparegut dissabte a la costa de Barcelona ha quedat suspès cap a les 18.00 hores d'aquest diumenge per l'empitjorament de l'estat del mar i de la visibilitat i es reprendrà dilluns a les 08.00 hores. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), Enrique Ballesteros, membre de la Guàrdia Civil encarregat operatiu de rescat, ja havia explicat que la cerca continuaria dilluns si no es localitzava la persona abans de les 18.30 hores d'aquest diumenge. Els serveis d'emergències van rebre l'avís sobre les 14.00 hores que hi havia una persona agafada a una boia a litoral barceloní. En arribar-hi els reforços, però "es va deixar anar i va desaparèixer", ha dit Ballesteros.

Els equips de rescat creuen que el cos no pot ser a gaire superfície però que segurament segueix enfonsat, la qual cosa pot facilitar que els corrents marins l'hagin dut a un altre lloc, fins i tot mar endins. "Ens ha passat algun cop que un cos que estem buscant aquí apareix a Mallorca", ha avisat Ballesteros, que també ha explicat que si la persona és morta "no trigarà gaire a flotar". Se l'està buscant tant dins l'aigua com amb helicòpter entre el Fòrum i la Mar Bella. A banda de la Guàrdia Civil, treballen a la zona Salvament Marítim, els Mossos d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat, els de Barcelona i la Guàrdia Urbana.