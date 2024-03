L'Audiència de Lleida ha condemnat a 5 anys de presó l'home que mentre conduïa ebri i drogat va atropellar mortalment amb el seu vehicle una parella que circulava amb moto per l'A-22, entre Lleida i Alpicat (Segrià), el 17 de setembre de 2021. La sala el condemna per un delicte de conducció sota els efectes de l'alcohol i substàncies estupefaents en concurs amb dos delictes d'homicidi per imprudència i abandonament del lloc de l'accident. En aquest darrer cas, se li aplica l'atenuant d'embriaguesa. La sala li imposa una indemnització per als familiars de les víctimes d'uns 250.000 euros, la majoria dels quals ja s'han pagat mitjançant la companyia asseguradora. Se li prohibeix conduir durant 8 anys.

La sala considera que hi ha proves suficients per acreditar "sense cap dubte" que, el 17 de setembre de 2021, l'home conduïa "amb excés de velocitat i fent zig-zags" amb el seu vehicle per l'A-22 en direcció Lleida a una velocitat aproximada de 136 km/h i sota la influència de les begudes alcohòliques i substàncies estupefaents quan va xocar amb la moto on anaven les dues víctimes, les quals circulaven correctament pel carril dret, portaven les llums del vehicle activades i els cascs de protecció. Arran del xoc, les víctimes van sortir projectades a 53 i 88 metres del punt de l'accident i van morir a causa de l'impacte contra l'asfalt. El vehicle del condemnat va continuar pel marge dret de la via impactant també amb un senyal vertical i altres peces, que li van provocar danys greus a la part davantera, fins que es va aturar momentàniament a fora de l'autovia.

Es pensava que havia xocat amb un mur o un animal

El processat va declarar en el judici, celebrat el 7 i 8 de febrer passat, que en el moment dels fets pensava que havia xocat amb un mur o un animal. En canvi, la sala considera que el seu relat no és creïble tenint en compte que l'informe tècnic del seu vehicle va determinar que "el conductor va prémer el fre i va girar el volant a l'esquerra just abans de l'impacte, fet que indica que va percebre l'existència d'un obstacle, que portant activades les llums, només podia ser un vehicle". Per consegüent, la interlocutòria conclou que l'home "sabia que havia causat un accident de trànsit i hauria de saber de la probabilitat de conseqüències per a terceres persones, però va decidir marxar de manera precipitada i immediatament del lloc de l'accident".

Aleshores, l'home va reincorporar-se a l'autovia i es va desviar per un camí en direcció a Alpicat, on va ser interceptat pels Mossos d'Esquadra. Els agents li van fer les proves d'alcohol i drogues. A la primera va donar 0,87 mg/l i a la segona positiu en cocaïna i altres substàncies.

Els delictes

Per tot plegat, la sentència apunta que els fets són constitutius d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota la influència de begudes alcohòliques i substàncies estupefaents en concurs amb dos delictes d'homicidi per imprudència greu (4 anys i 6 mesos) i un delicte d'abandonament del lloc de l'accident (6 mesos; el mínim legal previst per aquesta causa).

En la vista, la Fiscalia va demanar per a l'acusat una condemna de 8 anys i mig de presó i les acusacions particulars van elevar la pena a 10 anys. La defensa, per la seva part, va sol·licitar que l'home ingressés en règim tancat durant 5 anys en un centre de desintoxicació.

La sentència no és ferma i les parts poden presentar un recurs d'apel·lació al TSJC.