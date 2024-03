L’home jutjat per agredir sexualment durant anys el seu fillastre adolescent i alumne de la Salle Bonanova de Barcelona ha negat aquest dilluns en el judici totes les acusacions i ha assegurat que el relat de la víctima és fals i que el nen era “rebel”. Els fets van tenir lloc entre el 2010 i el 2013, quan el noi tenia entre 12 i 15 anys, i l’acusat va ser denunciat per la víctima el 2020. L’home va ser primer entrenador de futbol del nen, després el seu professor a Primària i finalment el seu padrastre, ja que va convertir-se en la parella de la mare del nen, que l’acusa d’amenaçar-lo, pegar-lo i agredir-lo sexualment a casa, als vestidors i en altres llocs. La fiscalia li demana 10 anys de presó i 20.000 euros d’indemnització.

Abans de l’acusat han declarat diversos psicòlegs. Una forense de l’IMLCFC i el psicòleg que tracta el jove des del 2020 han confirmat les seqüeles psicològiques que pateix, i que molt probablement són degudes a anys d’abusos sexuals quan era nen. En canvi, un psicòleg forense contractat per la defensa ha posat en dubte algunes de les conclusions dels seus col·legues.

La psicòloga pública ha dit que el jove té un estat d’hiperalerta i li molestava que li toquessin l’esquena, com deia que li feia l’acusat. També evitava situacions que li recordessin els fets o l’acusat i presentava alguns problemes sexuals. El psicòleg que el tracta, que treballa per la Fundació Vicki Bernadet, especialitzada en abusos infantils, presentava ansietat i trastorn per estrès posttraumàtic.

Per la seva banda, el psicòleg de la defensa ha posat en dubte l’informe dels seus col·legues, insinuant que les visites amb el pacient eren massa conduïdes. Ha posat en dubte que si el jove portava tants anys malament no hagués demanat ajuda psicològica abans. També ha apuntat que els trastorns que presenta poden ser deguts al consum d’alcohol i marihuana.

Al final del judici la fiscalia ha mantingut la petició de deu anys de presó per agressió sexual continuada sobre menor d’edat. L’acusació particular també ha confirmat la petició de pena, però ha introduït la conclusió subsidiària d’abús sexual. La defensa, per la seva banda, ha demanat l’absolució, o, alternativament una pena d’un any de presó per un únic delicte d’abús sexual sense penetració i amb engany sobre menor d’edat, amb l’atenuant de dilacions indegudes.

En el seu informe final, el fiscal ha dit que l’home no actua precipitadament, sinó que és un “corredor de fons”, ja que del 2006 al 2010 va conèixer la víctima però va “preparar el terreny” per després agredir-lo sexualment. A més, l’acusat va deixar de practicar sexe amb el nen quan aquest li va dir que tenia xicota. Així, considera el fiscal que l’home és un pederasta reconegut per ell mateix en diversos escrits privats i que quan va deixar l’actual víctima segurament va actuar amb altres nens. També ha recordat que va actuar de forma similar a la descrita per aquesta víctima amb un altre nen d’un col·legi de Sant Cugat del Vallès anys abans. “Si no hi hagués hagut la denúncia el 2020, segurament hauria actuat igual amb altres nens”, ha dit el fiscal.

L’acusació particular ha defensat que la declaració de la víctima, a porta tancada, va ser espontània, detallada, coherent i persistent, cosa que li dona molta veracitat. L’advocada també ha responsabilitzat l’escola de no haver detectat el cas o no haver actuat amb prou contundència per esbrinar l’origen dels problemes del nen.