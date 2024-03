Mor una dona de 85 anys després d'impactar contra un mur a Manresa amb el cotxe on anava d'acompanyant

Una dona de 85 anys ha mort aquesta tarda a Manresa després que el cotxe on anava d'acompanyant impactés contra el mur d'un edifici d'habitatges a la confluència entre els carrers Pep Ventura i carretera de Santpedor. L'avís s'ha rebut a les 15.52 h d'aquest dissabte quan el vehicle on hi viatjaven un home de 61 anys, de pilot, i una dona de 85, per causes que es desconeixen ha sortit de la via i ha xocat contra un arbre. El turisme ha acabat a sobre de la vorera, impactant frontalment amb la reixa i el mur de ciment del bloc.

Segons ha pogut saber Regió7, els serveis d'emergència han intentat reanimar a la dona 'in situ', però no s'ha pogut fer res per salvar la seva vida. A quarts de sis de la tarda la comitiva judicial ha procedit a fer l'aixecament de cadàver. El conductor del cotxe, segons fonts policials, ha estat traslladat amb ambulància a Sant Joan de Déu i encara no ha transcendit el seu estat. Es tractava d'un fill i una mare.

El dispostiu policial al lloc dels fets / Oscar Bayona

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres patrulles de la Policia Local, Bombers i SEM. La Policia Local iniciarà una investigació de l'accident i les corresponents diligències.