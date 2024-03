La Policia d'Andorra investiga el "rei d'Onlyfans"

L'últim reportatge d''Equipo de investigación' (la Sexta), dedicat a la plataforma Onlyfans, ha tingut una reacció important. La ministra d'Interior i Justícia d'Andorra, Ester Molné, ha anunciat que investigaran Sergio Favda (Sergio Fuentes), l'anomenat "rei d'Onlyfans", per determinar si està vinculat a la pornografia intantil arran de les declaracions que el mateix Fuentes va fer durant una entrevista al programa de televisió presentat per Gloria Serra . "La policia ha obert una investigació per determinar si hi ha vincles entre l'activitat d'aquest resident i la pornografia de menors", ha afirmat Molné.

La ministra ha assegurat al Diari D'Andorra que el cas es troba en un "estat embrionari" i ha reconegut que el seu govern ha reaccionat engegat aquesta investigació per l'"alerta social" generada arran del reportatge. En ell, Fuentes va reconèixer que s'emporta el 50% dels beneficis de les noies que “representa” a la xarxa social Onlyfans, els continguts dels quals habitualment solen ser eròtics i pornogràfics: "Per definició, si és prostitució i jo em dedico a això, sí, sóc proxeneta". També va revelar les xifres que suposadament arribaria a percebre. "Entre totes, uns 400.000 o així aproximadament,una mica més pot ser... i depèn de la model solem pactar un percentatge d'entre un 30 i un 50%", va explicar davant de càmera.

Sergio Favda, que també fa cursos per ensenyar a gestionar comptes d'Onlyfans i que tenen un cost d'uns mil euros, no va dubtar a explicar quins perfils de dones busca: "M'agrada que les models que porto tinguin un perfil així com d'innocent, que semblin innocents, però que estiguin bones”, va assegurar, aclarint que han de ser joves i deixant anar una frase polèmica i controvertida entre rialles: "I si són menors, millor, però no podria”. Posteriorment, a través d'un vídeo al seu perfil d'Instagram, Fuentes ha remarcat que aquest comentari era una "sàtira".

"Estem preocupats pel benestar de totes les persones i, sobretot, dels menors, perquè són vulnerables”, ha declarat la ministra Molné, tot i que seguidament ha reconegut que és possible que la investigació no acabi trobant cap infracció penal.