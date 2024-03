Distingeixen una trentena de bombers de la regió central en l'acte de lliurament de les Medalles d'Honor i Distincions

Una trentena de facultatius dels Bombers de la Generalitat de les comarques que cobreix Regió7 han rebut reconeixements durant l'acte de lliurament de les Medalles d'Honor i les Distincions per serveis excepcionals durant 2023 que s'ha celebrat aquest divendres al matí a l'Auditori de Girona amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, acompanyat del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.

Durant l'acte, s'han lliurat un total de 334 Medalles d'Honor que reconeixen la trajectòria professional de les persones guardonades, 23 d'elles a la Catalunya central. N'hi ha de tres tipus; les d'or, que es concedeixen al personal que ha complert 30 anys de servei en el moment de jubilar-se, o 35 en actiu, les d'argent, als 25 anys de servei, i les de bronze, als 20. Enguany se n'han concedit 115 d'or, 39 d'argent i 180 de bronze.

En la cerimònia també s'han entregat 118 felicitacions en reconeixement de la participació en serveis especials durant l'any 2023, realitzats pel personal de totes les regions d'emergència. Entre ells hi havia dos bombers del parc de la Seu d'Urgell i dos bombers del GRAE que han rebut una felicitació col·lectiva pel rescat de tres persones amb hipotèrmia el mes d'agost de l'any passat Certascan, al Pallars Sobirà, al Pirineu.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet un "agraïment de país" al cos de bombers de Catalunya, "per la vocació de servei absoluta, el compromís quotidià amb la ciutadania i la capacitat de treball estratègic extraordinari". El president també ha advertit que "vindran uns mesos d'estiu que probablement seran de gran complexitat, pel context de canvi climàtic, agreujat en el nostre país per la sequera. Però tenim el millor cos de bombers per fer-hi front i els millors cossos d'emergència i seguretat per acompanyar en aquesta tasca".

Per la seva banda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha expressat el seu agraïment als Bombers de la Generalitat i ha manifestat que "s'ha cregut en el cos incorporant més recursos, més promocions amb l'horitzó de 3.600 professionals i mil voluntaris en els pròxims anys, la renovació de vehicles, mitjans tècnics o la incorporació de tecnologia".