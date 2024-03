Cinc cotxes queden completament calcinats a Olesa de Montserrat

Cinc cotxes han quedat completament calcinats i quatre més afectats per la temperatura del foc a un pàrquing comunitari exterior al camí de Vilapou, a Olesa de Montserrat.

L'avís s'ha donat quan faltaven 9 minuts per a les 3 de la matinada. Els Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb dues dotacions i han apagat els vehicles cremats. No hi ha hagut cap persona ferida en aquest incident.