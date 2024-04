Un home decapita al seu pare i llança el cap contra els cotxes en una rotonda a Oviedo

Un home exaltat i amb les facultats molt alterades va ser detingut anit després de tallar el cap al seu pare, en la localitat de Soto de Ribera (Ribera de Dalt). El crim va sembrar el terror entre nombrosos veïns de la localitat, que van contemplar com l'home, ensangonat, es va dedicar a jugar amb el cap com si es tractés d'una pilota de futbol en la rotonda de Soto de Ribera, arribant a llançar-la contra els vehicles que circulaven per aquesta via, mentre no parava de riure, segons testimonis presencials.

La víctima és M. M., un septuagenari que pel que sembla havia estat zelador hospitalari durant molts anys. El fill, P. M., de 46 anys, vivia amb el seu pare.No ha transcendit què va poder desencadenar la tràgica agressió, només que el fill va decapitar el seu pare amb una destral. Els testimonis presencials van veure el presumpte autor dels fets amb el cap en una mà i en l'altra l'arma homicida, a la rotonda. El cos decapitat de la víctima va quedar en l'habitatge.

A la zona es van desplaçar immediatament nombrosos agents de la Guàrdia Civil –al cotxe conduït per un d'ells, que anava de paisà, se li va llançar l'home damunt fins a tres vegades– i també mitjans del SAMU. Els agents van poder reduir i detenir l'agressor.

"S'ha llançat literalment sobre el cotxe", va dir un dels conductors, encara aterrit. Una altra testimoni va ser més explícita: "Es va posar davant meu i em va tirar el cap. Venia amb el cap a la mà i, a més, rient-se. Quan vaig passar, em vaig girar i el vaig veure jugant amb el cap com si fos una pilota. Algun cotxe va passar després amb la lluna rebentada", va assegurar la testimoni Arancha Lombas.