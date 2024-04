Investiguen una monja de 80 anys per deixar al carrer les restes òssies d'una companya morta feia un any

La troballa de restes òssies humanes a l'interior d'una maleta abandonada en un carrer de Santiago de Xile va generar commoció el dilluns en un país cada vegada més preocupat per la delinqüència. La posterior publicació del vídeo d'una monja als voltants del lloc va augmentar la intriga.

El dimecres es va saber que en aquest cas no va haver-hi assassinat ni delinqüents, sinó un "pacte" entre dues religioses per a acompanyar-se més enllà de la mort, segons va explicar a la policia la devota de 80 anys."Aquí va haver-hi un pacte. La persona va morir fa un any enrere i l'altra la va mantenir tot aquest temps en una maleta per l'afecte que li tenia", va relatar a la premsa el cos policial.

La policia va localitzar la monja després de difondre's un vídeo en el qual apareix a la zona en el qual va ser trobada la maleta amb els ossos en el cèntric municipi de Ñuñoa, a Santiago.D'acord amb la policia, la víctima, de 58 anys, va morir aproximadament l'abril de l'any passat, producte d'una malaltia. La seva companya no va donar avís a les autoritats i va decidir guardar el cadàver en un celler. El dilluns, prop de les set del matí, el va deixar al carrer dins d'una maleta. Un reciclador va prendre la valisa però en sentir una olor estranya la va tornar a deixar al carrer.

Preliminarment,t el cos no tenia lesions atribuïdes a tercers", va informar el fiscal a càrrec del cas.

La religiosa va decidir treure les restes al carrer després de l'arribada a casa d'una de les seves filles. "Enfront de la probabilitat que descobrís aquesta maleta amb el cos de la seva amiga va decidir deixar-la al carrer. Aquesta és l'única explicació lògica que tenim fins al moment", va explicar el fiscal.

La dona no va quedar detinguda, però podria ser sancionada pel codi sanitari.Mitjans de premsa afirmen que les dones no pertanyien a una congregació religiosa formal, sinó que eren "laiques consagrades" que aspiraven a viure una vida de claustre.