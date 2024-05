Confirmada l’expulsió de la Guàrdia Civil d’un caporal condemnat per difondre ‘fake news’ sobre menors estrangers

La sala militar del Tribunal Suprem ha confirmat l’expulsió de la Guàrdia Civil d’un caporal condemnat per difondre ‘fake news’ sobre un menor estranger a les xarxes. L’Audiència de Barcelona el va condemnar per lesió de la dignitat de les persones per motius discriminatoris. Va acceptar 15 mesos de presó i 1.620 euros de multa per haver publicat un vídeo xinès d’una violació assegurant que l’autor era un menor marroquí de Canet de Mar. El Suprem rebutja el recurs del caporal i considera proporcionada la sanció disciplinària, la més greu de l’ordenament, tenint en compte que “la conducta objecte de condemna penal és radicalment incompatible amb la imatge de probitat, decor i honradesa que tot membre de la Benemèrita ha de mostrar”.

La separació del servei se li va imposar com a autor de la falta més greu prevista en el règim disciplinari de la Guàrdia Civil, que consisteix a cometre un “delicte dolós condemnat per sentència ferma, que causi greu dany a l’administració i als ciutadans”.

Segons la sentència de l’Audiència, l’acusat, “mogut per la seva animadversió i rebuig als immigrants estrangers d’origen marroquí, i entre ells el seu sector més vulnerable com són els menors no acompanyats”, va pujar al seu compte de Twitter el juliol del 2019 un vídeo i un text que deia: "Aquí teniu el vídeo del MENA marroquí de Canet de Mar, a aquests a qui els donarem la pagueta fins els 23 anys" i "Per a més inri, la viola, aquests energúmens i aquestes manades de marroquins no sortiran als mitjans". El vídeo va ser gravat el 22 de juny del 2019 i va ser difós per les autoritats xineses per demanar la col·laboració ciutadana en la identificació de l'autor.