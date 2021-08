Un accident a la Pobla de Claramunt, aquest matí, ha obligat a tallar el trànsit a la carretera BV-2131, en els dos sentits. Per causes que es desconeixen, ha bolcat un vehicle i una persona ha quedat atrapada a dins. Cinc dotacions dels Bombers hi han treballat per treure la persona, que estava conscient i no presentava ferides. Un cop rescatada, se l'ha traslladat a l'Hospital d'Igualada.

L'accident s'ha produït pels volts de 2/4 de 10 del matí, i mentre han actuat els serveis d'emergència s'ha tallat la circulació en aquesta carretera de l'Anoia que uneix la Pobla de Claramunt amb Carme.

Cotxe bolcat a Berga

A Berga, un vehicle també ha bolcat, aquesta nit. Els fets han passat a la carretera de Ribes i hi ha hagut un ferit lleu, a qui s'ha traslladat a l'Hospital Sant Bernabé. Segons fonts de Bombers, han retirat el vehicle i han netejat la via.