La renovació del vot de poble que Súria celebra cada any en honor a Sant Sebastià, recuperarà aquest dijous el seu format tradicional, després de la celebració de mínims que es va fer l’any passat per la covid. Demà a les 8 del vespre, ja hi haurà un preludi de la festa amb un pregó sobre la desaparició i recerca de l’antic arxiu parroquial, a càrrec de l’historiador i arxiver Albert Rumbo. En acabat, s’interpretarà l’himne a Sant Sebastià.

Dijous es farà la festa grossa, que començarà a 3/4 de 10 del matí amb la galejada dels trabucaires abans de la missa d’11 on es renovarà el vot de poble. Després del cant dels goigs, començarà la cercavila pel poble fins a la plaça de Sant Joan amb la participació de grups i entitats locals. en concret, desfilaran l’Agrupació Sardanista, la Cobla Súria, els Geganters i Grallers del Poble Vell, els Geganters del Gorg de l’Olla, els Trabucaires del Tro Gros, i la xaranga de l’escola de música. Després hi haurà sardanes, i a les 6 de la tarda, teatre, amb l’obra «Bloquejats» al teatre del Foment Cultural.

Fora dels actes centrals, per a divendres, 21 de gener, hi ha previst un concert amb The Penguins, a les 7 al pavelló, i l’endemà una sortida per conèixer l’entorn, un concert de Nadal al pavelló, i la inauguració de l’exposició sobre l’anarquisme «1932: tres dies de revolta a Súria» a Cal Balaguer del Porxo, que es complementarà amb una visita historico-patrimonial sobre la revolta el diumenge 23 de gener.