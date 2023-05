Les Escoles Verdes de Súria van fer dijous passat una jornada de neteja de l’entorn, dins de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus-European Clean Up Day. La jornada va acabar amb una trobada conjunta a la plaça de Sant Joan, amb la participació d’alumnat i professorat de les escoles Francesc Macià, Salipota i Fedac.

En aquesta trobada de cloenda de la jornada, l’alumnat participant hi va deixar sacs amb els residus recollits a l’entorn, entre els quals hi havia plàstics, llaunes, brossa, cartrons i elements de rebuig, entre d’altres. Representants de l’alumnat de les Escoles Verdes també van explicar la seva experiència a companys i companyes dels altres centres, remarcant la necessitat d’actuar col·lectivament per un món més net. Per la seva banda, el professorat de les Escoles Verdes de Súria va convidar l’alumnat a ser agents actius de sensibilització pel respecte al medi ambient.

L’objectiu de l’European Clean Up Day és estendre la sensibilització sobre la problemàtica dels residus que es llencen sense control a l’entorn natural. Es tracta d’una iniciativa d’àmbit europeu, impulsada per la Comissió Europea i el Comitè Europeu de les Regions. El seu desenvolupament a Súria compta amb el suport de l’Ajuntament de Súria, a través de l’àrea de Medi Ambient.

El divendres 5 de maig va tenir lloc una jornada de neteja de l’entorn, convocada per l’Ajuntament i per l’empresa ICL, amb la col·laboració del Centre Excursionista, el centre Ampans La Colònia i voluntaris d’ICL Miners pel Bages. L’Institut Mig-Món també participarà en l’European Clean Up Day, amb accions de neteja que tindran lloc a mitjans de juny.