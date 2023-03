L'església de la Mare de Déu dels Torrents de l'Espunyola ha viscut aquest diumenge al migdia una cerimònia religiosa amb processó per demanar a la Mare de Déu que plogui i, així, freni l'actual situació de sequera. La missa, presidida pel bisbe de Solsona, Francesc Conesa, ha atret uns dos-cents feligresos de l'Espunyola, Montmajor, Berga i els pobles del voltant i dues-centes persones més que han seguit la cerimònia des de l'exterior perquè a dins ja no s'hi cabia.

Feia seixanta anys que l'església de la Mare de Déu dels Torrents no acollia una cerimònia específica per fer ploure. En les lectures i el sermó, el religiós ha pregat a la Mare de Déu perquè intercedeixi en l'arribada de precipitacions a la zona enmig d'una gran expectació mediàtica. Asseguts als bancs, nombrosos veïns de la zona, la gran majoria dels quals d'avançada edat, han seguit amb emoció l'acte no tan sols per la fe veritable de la petició que estaven fent a la verge sinó que també pel fet que repetien una acció habitual en la infantesa. Alguns recordaven amb nostàlgia haver participat en antigues processons. En un segon pla de percepció, a l'acte s'hi han presentat una vintena de mitjans que s'han situat a l'entrada del temple i a l'altar seguint les evolucions de la missa. En acabar la cerimònia, dos portants han tret la figura de la Mare de Déu i han fet un tomb al temple en processó seguits dels creients, curiosos i corresponsals. L'acte s'ha tancat amb la lectura d'una pregària que el papa Pau VI va escriure també dedicada a la petició de pluges.