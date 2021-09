La candidatura a Patrimoni Mundial ‘Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra’ que pot convertir la catedral de la Seu en patrimoni mundial per part de la Unesco ha reactivat el procés per aconseguir aquesta distinció amb les primeres reunions entre els representants dels tres països que la formen. Una delegació de la candidatura formada per tècnics de Catalunya, França i Andorra han visitat recentment la catedral romànica de Santa Maria d’Urgell a fi efecte de completar la redacció del projecte de la candidatura.

Els membres dels comitès científic i de redacció de la candidatura han celebrat aquest mes de setembre dues jornades de treball amb visites a monuments de Foix, Andorra i la Seu d’Urgell a través dels quals s’explica la creació de l’estat andorrà. Els components dels comitès, que són els responsables en cada un dels tres països de redactar tots els continguts de la candidatura i de validar-los des d’un punt de vista científic, han estat dessignats pel Comitè de pilotatge de la candidatura (COPIL). En representació de la part catalana al comitè científic, han estat nomenats membres del comitè Joan Busqueta i Jordi Tresserras, mentre que al comitè de redacció hi són Clara Arbués i Carles Gascón per la representació catalana. El seu objectiu és inscriure la catedral romànica de Sana Maria d’Urgell coma bé en sèrie transnacional en la Llista del Patrimoni Mundial.