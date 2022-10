L’Ajuntament de Llívia impulsa la construcció d’un camp de plaques solars per l’autoconsum dels veïns en uns terrenys municipals que tenen com a objectiu reduir el cost energètic de la població en el 30%. El projecte porta per nom Thermollivia

Es tracta d’un gran camp solar amb 8.325 panells que se situarà als terrenys coneguts com a Prats de Rei que gràcies a la seva situació i alçada, per sobre dels 1.400 metres, ofereixen una possibilitat de producció i rendiment més alts dels que s’instal·len en altres comarques. El camp tindrà una potència de 5 MWp i un objectiu de producció de 8 giga vats per hora, la qual cosa faria de Llívia un municipi autosuficient en l’àmbit de l’energia amb una producció anual de 8.631 Mwh. Els creadors del projecte preveuen un radi de 2.000 metres per l’autoconsum compartit de la nova comunitat energètica local, arribant a tots els barris del municipi. Es dona la circumstància que, segons han explicat els tècnics expertes en energia solar encarregats del projecte, la comunitat energètica de Llívia li donarà accés a un subministrament elèctric de qualitat que ara no te. Això és així perquè, segons han remarcat, Llívia i la Cerdanya són al final de la línia d’Endesa, la qual cosa sumat a una distribució en forma d’anella, dificulta la resolució d’avaries. Aquest fet comportaria molt probablement que a Endesa li interessés connectar-se a la producció energètica de Llívia. Servei i rendibilitat L’embrió del projecte és de caràcter públic perquè l’impulsa l’Ajuntament i està obert a la participació privada amb la incorporació de la ciutadana. Actualment l’Ajuntament està estudiant la millor fórmula de participació combinada entre el capital públic i privat en funció del servei als consumidors i la rendibilitat del projecte. Un dels entrebancs que te ara sobre el projecte de Thermollívia és la connexió de la planta amb Endesa, segons han remarcat els seus dissenyadors. En aquest sentit, la companyia energètica espanyola acostuma a posar dificultats en l’aprovació de connexions amb aquest tipus de camps locals.