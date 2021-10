Coincidint amb el final de gira i la sortida del forn de Minimal, el concert de Carles Cases, el dilluns 1 de novembre al Kursaal, tindrà la presència de l’equip de la productora Reverso Films, creada el 2018 per Sylvie Leray, que des del juliol està rodant un documental centrat en carrera del compositor sallentí. El treball porta per títol Els Intocables de Carles i el dirigeix Matías Boero Lutz. El rodatge ha inclòs, fins ara, la feina a l’estudi de Cases (a l’Ermita de Sant Esteve de Comià), concerts i entrevistes a persones que han compartit amb ell vida i carrera com, per exemple, Lluís Llach, Gonzalo Suárez, Antoni Verdaguer o la seva mare, Angelina.