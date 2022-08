Alexia Putellas i la seva companya d'equip Aitana Bonmatí competiran per la Pilota d’Or femenina, que entregarà la revista France Football el pròxim 17 d’octubre. Alexia Putellas, actual posseïdora de la Pilota d'Or, repeteix en la llista de possibles guanyadores en la qual també està la seva companya Aitana Bonmatí, la recta final de la qual del curs ha estat clau per a estar en la nominació. De fet, la jugadora culer va formar part de l'onze ideal de la UEFA en la passada Eurocopa.

A més d'Alexia Putellas i Aitana Bonmatí també apareix l'anglesa Lucy Bronze, acabada de fitxar per l'equip blaugrana, així com la nigeriana Asisat Oshoala, millor africana de l'any, i la sueca Fridolina Rolfö.

Al marge del futbol espanyol són Anglaterra, vigent campiona continental, i França, els equips que dominen en la llista de 20 candidates. Entre les triades, hi ha tres britàniques: Beth Pixeu, votada com a millor jugadora del torneig, al costat de les defenses Millie Bright i la ja esmentada Lucy Bronze. Hi ha quatre franceses: Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani, Selma Bacha i Wendie Renard.

Alemanya, finalista de la passada EURO, compta amb dues candidates, amb la millor jugadora jove de l'Eurocopa, Lena Oberdorf, i la golejadora Alexandra Popp, mentre que la noruega Ada Hegerberg, guanyadora de la Pilota d'Or el 2018, torna a la llista després de la seva bona temporada en el Olympique de Lió.

Destaca també la nominació de l'estatunidenca Trinity Rodman, filla del mític jugador de bàsquet, que és la futbolista amb menor edat de les esmentades(20). En el costat oposat hi ha la seva compatriota Alex Morgan, amb 33 anys, tercera en la Pilota d'Or de 2019.Aquesta és la llista completa de les nominades: