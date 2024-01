Si ets d'aquelles persones que davant la dificultat de preparar un plat elaborat opta per alternatives com el biquini, aquest truc t'interessa. Qui no ha dedicat temps i cura a preparar un biquini amb el pa torrat i el formatge fos per a després, en l'últim pas, emportar-se una decepció?

I és que el pa cruixent, una vegada s'extreu de la sandvitxera o de la paella, perd ràpidament el factor cruixent per efecte de la condensació del vapor d'aigua acumulat. Per sort, a les xarxes socials han trobat la solució a aquest problema. Graella improvisada Tal com indica el xef i creador de contingut sobre cuina Sonny Hurrell en el seu perfil d'Instagram, encara que utilitzar un tovalló pugui reduir la pèrdua de les qualitats del nostre biquini, hi ha una altra opció molt més eficient i amb la qual evitarem altres contratemps com que el formatge es quedi enganxat al paper. View this post on Instagram A post shared by Sonny Hurrell (@thatdude_cancook) En el seu lloc, el cuiner estatunidenc, que compta amb gairebé cinc milions de seguidors a les xarxes socials, recomana elevar el biquini emprant un parell de forquilles o pals xinesos a mode de graella. D'aquesta manera, es permet el pas de l'aire per sota de l'entrepà i com a resultat s'obté un biquini perfectament cruixent.