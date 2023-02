Sembla que Joan Carles I no perd de vista els problemes per corrupció i embolics de faldilles. Aquest dimecres Pilar Eyre ha afirmat que el rei emèrit té una filla bastarda. Durant l’emissió del programa Tot es mou de TV3, la periodista ha deixat caure aquesta «explosiva» notícia i ha assegurat que es tracta d’una dona de Madrid que té la mateixa edat que Felip VI. «És una senyora molt coneguda, filla d’una parella de l’aristocràcia. Quan es va casar va ocupar portades de revista», ha afirmat Eyre a una atònita Helena García Melero, presentadora del programa.

Sense arribar a revelar el nom de la dona, la cronista ha assegurat que aquesta història la coneix tothom a Madrid, perquè «la mare és la primera que estava orgullosa de dir que la seva filla era del rei i ho anava dient».

Eyre ha continuat explicant que «la gent que no sabia aquesta història preguntava: ‘Escolta, per què és tan famosa, aquesta dona? Per què surt a tot arreu? I el respecte amb què se la tracta sempre? Ocupa llocs preferents a les cerimònies on va, se la tracta molt bé, a les botigues té un tracte especial...’. I el detall més impactant: Alguns comenten que és igual que Felip, d’altres diuen que és com Cristina», afirma.