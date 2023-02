Elton John, Harry Styles i les Spice Girls rebutgen actuar en el concert de la coronació del rei Carles III d’Anglaterra que se celebrarà diumenge 7 de maig al castell de Windsor, al Regne Unit. Segons el diari ‘The Sun’ els tres artistes han reclinat aquesta oportunitat a causa de les seves agendes atapeïdes. Aquesta notícia arriba una setmana després que es revelés que tant Adele com Ed Sheeran tampoc participarien en l’acte.

L’esdeveniment serà organitzat i retransmès per la BBC i serà la primera vegada que passa en 70 anys. S’emetrà un dia després de la coronació del monarca, que està programada per al dissabte 6 de maig i s’espera que obtingui grans índexs d’audiència.

Segons una font que ha parlat amb ‘The Mail on Sunday’: «Els organitzadors estan treballant contrarellotge per intentar aplegar un cartell emocionant, però han topat sempre amb certs desafiaments». L’excantant de One Direction, Harry Styles, no podrà assistir a l’esdeveniment perquè estarà recorrent ciutats amb la seva gira anomenada ‘Love on Tour’. Igual que l’icònic Elton John, que estarà viatjant per Europa amb el seu tour: ‘Farewell Yellow Brick Road’. També hi ha qui comenta que la seva absència podria ser per respecte a Lady Di, amiga de l’artista.

Les cinc noies que formaven el grup Spice Girls: Mel B, Melanie C, Victoria Beckham, Geri Horner i Emma Bunton, que es van separar el 2001, tampoc acudiran a la presentació. Les cantants no podien compaginar les seves activitats individuals amb els assajos que s’havien de portar a terme per a aquest important acte de la família britànica. La seva última aparició juntes va ser durant els Jocs Olímpics de Londres el 2012.

Fins ara els artistes que han confirmat la seva presència en l’acte de la coronació de Carles III seran: les germanes Kylie i Dannii Minogue, Lionel Richie i Take That, tot i que no és clar si Robin Williams s’unirà al seu exgrup.