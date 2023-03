Les Mamarazzis d’El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, tenen una nova exclusiva amb relació al futur de Shakira fora d'Espanya. I és que Laura Fa i Lorena Vázquez han destapat, entre altres notícies, la data que suposadament està estudiant la cantant colombiana per mudar-se a Miami: l’1 d’abril.

Segons informacions d Fa i Vázquez, a partir de fonts de l’entorn pròxim de l’artista colombiana, la cantant planeja traslladar-se a la ciutat nord-americana l’1 d’abril per aprofitar les vacances escolars que tenen durant aquells dies els alumnes americans, denominades ‘spring break’. Així, els dos fills que té amb Gerard Piqué, Milan i Sasha, es podrien incorporar ja a la seva nova escola. De totes maneres, la mudança depèn de l’evolució de l’estat de salut del pare de Shakira.

Mentrestant, segons han comentat les Mamarazzis, aquests dies Piqué està enfeinat amb els seus negocis i aquest mateix dimecres ha visitat el Mobile World Congress, el congrés internacional que s’està celebrant a Barcelona. Des del seu entorn més pròxim asseguren que no està gaire preocupat per la cançó de Shakira amb Karol G en la qual ha tornat a fer referència a la seva ja exparella, però que la relació amb la cantant colombiana sí que està passant per un moment bastant tens.

Més exclusives

Una altra de les informacions exclusives que han avançat Laura Fa i Lorena Vázquez és que Joana Sanz, l’ex de Dani Alves, sembla que està buscant pis de lloguer a París. La idea de la model seria anar-se’n a treballar a la capital francesa i posar així terra pel mig entre ella i el futbolista després de l’acusació per violació que el manté a la presó.

Les Mamarazzis també han aportat noves dades sobre el cas Mario Biondo. Finalment, la família del càmera italià finat, marit de Raquel Sánchez-Silva, ha ajornat la roda de premsa que tenien previst fer a Barcelona junt amb els seus advocats. Els pares de Biondo volen reobrir el cas a Espanya i asseguren que tenen noves proves que la mort del seu fill va ser un assassinat, i no un suïcidi.

A més, Fa i Vázquez han repassat les notícies de la premsa rosa dels últims dies, com la investigació per violació del marit de l’actriu Hiba Abouk. Aquests dies, la que va ser protagonista d’‘El Príncipe’ està amb els seus fills a Dubai, lluny de la polèmica en la qual està immers el seu marit, el futbolista del París Saint-Germain Achraf Hakimi.

Una altra de les informacions que han abordat són les declaracions que va fer Bertín Osborne en el programa de Telecinco de Paz Padilla que han fet tant mal a la seva exdona, Fabiola Martínez. El presentador i cantant va assegurar que mai havia estat enamorat del tot, tot i que havia sentit el que era estar molt bé en parella.

On es pot veure i escoltar el podcast 'Mamarazzis'?

