Celebrant els seus 68 anys. Així han sigut unes de les primeres imatges públiques de Bruce Willis des que va ser diagnosticat amb demència frontotemporal i es va anunciar que posava fi a la seva carrera professional. Ha sigut Demi Moore, la seva exparella i amb qui comparteix una gran relació, la que ha publicat les imatges de la celebració de l’aniversari del prolífic actor.

En el vídeo també hi apareix l’actual dona de Willis, Emma Heming Willis, així com les seves filles: Rumer Willis, Tallulah Belle Willis, Evelyn Penn Willis, Scout LaRue Willis i Mabel Ray Willis. A les imatges es poden veure els seus familiars cantant-li l’‘Aniversari feliç’ i amb l’actor fent broma en bufar les espelmes.

Emoció

També la seva actual dona ha utilitzat Instagram per celebrar l’aniversari de Willis, amb un ‘reel’ en què la model ha compartit les seves sensacions en aquest tràngol tan difícil per la malaltia de l’intèrpret. «He començat el matí plorant, com podeu veure pels meus ulls inflats», comença dient Heming. «Sempre rebo missatges en què la gent em diu: ‘Oh, ets tan forta. No sé com ho fas’. No em donen opció. Tant de bo ho fos, però també estic criant dues nenes», ha explicat, referint-se a les seves dues filles, Mabel i Evelyn.

«De vegades a la vida has de ser valent i tirar endavant, i això és el que estic fent. Però tinc moments de tristesa cada dia, dolor cada dia i realment avui ho estic sentint en el seu aniversari», ha dit. Sense poder evitar emocionar-se, ha acabat el ‘reel’ explicant: «Tant com ho faig per mi, ho faig per vosaltres, perquè sé quant estimeu el meu marit».