La model i exdona de Dani Alves, Joana Sanz, ha trencat el seu silenci a les xarxes socials i ha reaparegut celebrant l'aniversari d'una amiga a la discoteca Sutton de Barcelona, la mateixa on es va produir la suposada violació a una jove de 23 anys per part del seu exmarit.

Ara fa una setmana, Sanz vatornar a fer acte de presència en el seu compte d’Instagram amb motiu de la felicitació de l’aniversari de la seva amiga Sandra Tabarés, a qui va dedicar un emotiu missatge acompanyat d’un vídeo en una festa i una fotografia on totes dues apareixen fent-se un petó. «Gràcies per aixecar-me del terra i omplir-me de vitalitat de nou. Continuem sumant moments. A les dures i a les madures», ha publicat en les seves històries.

Tal com avançava EL PERIÓDICO en el programa Mamarazzis, la model ja havia sigut vista en molt bona companyia a la zona VIP de Sutton, mateix local on va tenir lloc la suposada violació del futbolista a una jove la nit del 30 de desembre de l’any passat. Així doncs, Sanz ha optat per evitar que els rumors sobre la seva relació amb aquesta altra model anessin a més i, finalment, s’ha avançat publicant amb total naturalitat les imatges en qüestió.