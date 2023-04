Fernando Alonso i Taylor Swift s'han convertit en tendència a les xarxes socials. El motiu no té res a veure amb les seves trajectòries en el món de la Fórmula 1 i la música respectivament, sinó amb una teoria que apunta que ambdós serien parella.

La confirmació per part de la revista People sobre la ruptura de Swift amb l'actor Joe Alwyn s'apropa cronològicament a la d'Alonso amb la periodista Andrea Schlager. Això, ha fet que les xarxes socials maquinin una divertida teoria que ha arribat fins, com a mínim, un dels dos protagonistes.

El 33, clau d'aquesta història

Tot té a veure amb el número 33. Per una banda, és la xifra que obsessiona Alonso, ja que aquesta temporada podria aconseguir la seva trenta-tresena victòria a Fórmula 1. Per l'altra banda, és l'edat de Taylor Swift. Això ha fet que els seguidors ho associïn, i l'èxit d'aquesta broma, l'ha fet viralitzar-se. "Fernando Alonso està solter des de fa pocs dies. Taylor Swift acaba de quedar-se soltera, casualment amb 33 anys. Està tot escrit", deia @pabloferrerga.

Fernando Alonso está soltero desde hace unos pocos días.

Taylor swift se acaba de quedar soltera, casualmente, con 33 años.



Está todo escrito. pic.twitter.com/4gpjW1k6Zj — Pablo (Taylor's version) (@pabloferrerga) 12 de abril de 2023

La teoria no queda aquí. Com a protagonista, Alonso ha respost de forma irònica als rumors. Ho ha fet amb un vídeo al seu perfil de TikTok, on apareix assegut en una cadira consultant el seu telèfon mòbil. Però la història no queda aquí. Alonso fa servir la cançó Karma de Taylor Swift per animar el vídeo.

Casualment, el pilot només aixeca la mirada del dispositiu en el moment en què Taylor Swift pronuncia les paraules "karma is my boyfriend" (karma és el meu xicot). Evidentment, aquest gest ha avivat els comentaris de broma a les xarxes.

Per si això no és suficient, Alonso ha acompanyat el vídeo amb el text "Race Week Era" (Era de setmana de carrera). Bàsicament, amb aquesta expressió Alonso està fent al·lusió a un joc de paraules molt habitual entre el llenguatge dels swifties, nom que prenen els fans de Taylor Swift. La cantant compta amb deu discos originals i cada cop que en publica un, els fans categoritzen el període d'ençà que veu la llum aquest àlbum fins a l'estrena del següent com a "era". I, casualment, la cantant acaba de començar el "The Eras Tour", una gira amb que rememora totes aquestes èpoques de la seva trajectòria.

Ara cal esperar a veure si la cantant segueix el joc. Qui sap, potser algun dia es podrien conèixer en persona i podrien comentar aquesta divertida teoria.