La cantant Ana Guerra, de 29 anys, es troba en l'ull de l'huracà per un polèmic post a Instagram. La cantant de Tenerife va publicar dissabte unes fotos posant davant d'una porta metàl·lica a Barcelona acompanyades d'un peu que ha generat controvèrsia pel seu to. L'artista va revelar que en el moment en què s'estava fent les instantànies va ser víctima d'un robatori, i ho va dir especificant la nacionalitat del delinqüent.

«Aquest dia mentre em feia aquestes fotos un marroquí em va robar la bossa i mentre ell la guardava a la seva motxilla Víctor Elías l’hi va demanar amablement (amb cara de mala llet) i me’l va tornar. Així que, gràcies, carinyo, per les fotos i per la bossa», va escriure.

El fet de fer esment a la nacionalitat del delinqüent ha generat una allau de crítiques cap a la cantant a les xarxes socials. "Quan et roba un espanyol, no menciones la nacionalitat. Per la qual cosa, dient que va ser un marroquí estàs al·ludint una nacionalitat", ha comentat un internauta indignat. "Hi ha una mica de foto en el teu racisme", ha comentat un altre.

Publicació editada

Que Ana Guerra ha cambiado "marroquí" por "chico" tras 4 días en los que ha sido la nueva heroína de los racistas de los cojones y ahora se le están echando encima por cambiarlo. pic.twitter.com/Px9pKl3nZm — ༄mario (@night1m3) 30 de mayo de 2023

Després de generar una onada de crítiques per referir-se a la nacionalitat de la persona que li va prendre la bossa, la cantant ha rectificat i ha editat la publicació. Guerra, ha substituït la nacionalitat de la persona i hi ha posat la paraula "noi".