Clara Chía, actual parella de l’exfutbolista Gerard Piqué, ha aconseguit l’ordre d’allunyament contra el paparazzi Jordi Martín que va sol·licitar ahir dijous, 8 de juny, després d’interposar una denúncia per la picabaralla que va tenir lloc el 4 de maig entre la parella i el periodista

Malgrat que ella demanava una distància mínima de 1.000 metres, finalment el jutge ha dictaminat que Martín no podrà acostar-se a menys de 400 metres del domicili de Chía, el seu entorn de treball o qualsevol altre on ella es trobi; exceptuant els actes «socials»; en aquest darrer cas, l’acusat no podrà acostar-s’hi a menys de 20 metres. El denunciat tampoc podrà dirigir-se a Chía per qualsevol mitjà, incloent-hi els telemàtics i les xarxes socials, així com per persona interposada.

Amb tot, el paparazzi sí que tindrà l’oportunitat de continuar fotografiant-la, de manera que s’eviti qualsevol contacte entre tots dos, fins i tot visual.

Totes aquestes mesures tindran una durada total de tres mesos, temps que el jutge ha considerat suficient perquè Chía «es recuperi» i, potser, perquè perdi l’«interès mediàtic a què s’ha referit el denunciat per justificar els seus actes i que ell mateix qualifica com a descendent», segons recull la sentència a què ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7.