La colombiana Shakira ha decidit treure un disc edició vinil de "Las mujeres ya no lloran". Aquesta edició sortirà a la venda el 22 de març d'aquest 2024. Durant l'anunci d'aquesta grata sorpresa, anunciada a les seves xarxes socials, la cantant va penjar la portada del seu nou disc. Això ha produït multitud de comentaris per plagi. La portada del disc és molt i molt semblant al d'una cantant espanyola, Ana Mena.

"Les dones no ploren" és el dotzè àlbum d'estudi de l'artista, i la seva casa discogràfica Sony Music ho descriu com "un enlluernador testimoni de la resistència i força de Shakira, així com del poder de la música per transformar les experiències més difícils en moments valuosos".

L'artista va compartir la notícia a través de les seves xarxes socials, on va donar a conèixer la portada d'aquest treball tan especial per a ella on apareix amb llàgrimes als ulls i les comparacions no van trigar a arribar.

Primero como Ana Mena vestida de sirena, y ahora ya con las lagrimas de glitter, por favor @shakira al menos ya que te fijas en @AnaMenaMusic para eso tambien podrías incluir una colab con ella.. 😅 https://t.co/wJfUpigvsS — Mi pulso es Erratico (@anamenakdiz) 15 de febrero de 2024

Poques hores després que la colombiana anunciés el seu pròxim treball, alguns usuaris no van poder evitar enrecordar-se d'Ana Mena i la portada del seu disc 'Bellodrama', en què també apareix amb llàgrimes de vidre als ulls. Altres usuaris han sortit en defensa de Shakira al·legant que segurament no sap qui és Ana Mena.

El nou àlbum inclou set èxits que ja van sortir al mercat, com 'Music Sessions Vol. 53' amb Bizarrap i 'TQG' amb Karol G, que van debutar tots dos, en primer lloc, a la llista global Spotify Top 50.

A més, 'Music Sessions Vol. 53' és la cançó en espanyol amb més reproduccions en un sol dia a la història d'Spotify i va guanyar en les categories de 'Cançó de l'any' i 'Millor cançó pop' als premis Latin Grammy de l'any passat. El tema va trencar 12 rècords registrats per l'organització Guinness.

Altres cançons a "Las mujeres ya no lloran" són "Te felicito" amb Rauw Alejandro, 'Copa vacía' amb Manuel Turizo i 'Acróstico', amb Milan i Sasha Piqué, els fills de l'artista. Completen el disc vuit cançons noves i un remix.

L'àlbum sortirà amb quatre edicions diferents; cadascuna acompanyada d'una variant exclusiva de vinil de color. Vindrà en vermell, safir, maragda i diamant. L'últim color estarà disponible a totes les botigues, mentre que la venda dels anteriors estarà limitada a la seva pàgina web i altres llocs més específics.